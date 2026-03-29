Policija privela Acu Lukasa

Autor:ATV
29.03.2026
16:29
Komentari:5
Pjevač Aca Lukas priveden je od strane granične policije u Geteborgu, javljaju mediji u Srbiji.
Lukas je trebalo da održi koncert večeras zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem.
Prema nezvaničnim saznanjima "Kurira", situacija se odigrala na aerodromu, gdje su nadležni organi izvršili kontrolu putnika.
Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je, iz za sada nepoznatih razloga, zabranjen ulazak u zemlju.
Izvori bliski slučaju tvrde da je pjevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je donijeta odluka da mu se ne dozvoli ulazak.
Trenutno se, kako saznaje pomenuti portal, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.
Nezvanično, očekuje se njegova deportacija u narednim satima.
Organizatori koncerta u Geteborgu našli su se u velikom problemu, s obzirom na to da je Lukas bio jedna od glavnih zvijezda večeri.
Još uvijek nije poznato da li će nastup biti otkazan ili će se održati bez njega.
Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, a iz Lukasovog tima se nisu oglašavali povodom incidenta.
Novinari "Kurira" su pokušali da stupe u kontakt sa pjevačem, ali do puštanja članka odgovora nije bilo.
Aca Lukas pre samo nekoliko mjeseci imao je takođe problema sa zakonom.
Krajem prethodne godine priveden je u Sjevernoj Makedoniji, a vijest je uzdrmala javnost ali i njegove vjerne fanove.
