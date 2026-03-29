Preminuo poznati srpski muzičar Miša Stojičić

ATV

29.03.2026

15:55

Poznati klavijaturista i pjevač Miša Stojičić iznenada je umro, a vijest o njegovoj smrti potresla je kako porodicu i prijatelje, tako i muzičku scenu Srbije.

Vijest o njegovoj smrti podijelio je njegov rođak na društvenim mrežama.

On se od Miše oprostio emotivnim riječima, a kolege riječima punim poštovanja.

Miša Stojičić bio je omiljeni muzičar na privatnim proslavama širom Srbije, a tokom karijere sarađivao je sa velikim imenima poput Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog.

"Sa velikom tugom obavještavam rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio moj voljeni ujak Miša. Pamtićemo ga po njegovoj dobroti, toplini i svemu što je učinio za nas. Zauvijek će ostati u našim srcima. Neka mu je vječna slava i hvala. Datum i vrijeme sahrane biće naknadno objavljeno", stoji u saopštenju porodice.

Miša Stojičić će zauvijek ostati upamćen kao muzičar koji je svojom dobrotom i talentom osvajao srca ljudi.

Pokojni Miša bio je poznati pjevač i klavijaturista i vrlo angažovan na privatnim proslavama širom Srbije. Tokom karijere, sarađivao je i pratio na klavijaturama pokojne Darka Radovanovića i Džeja Ramadanovskog, kao i Jelenu Karleušu, prenosi "Telegraf".

