Logo
Large banner

Камионџија из БиХ слетио са ауто-пута, штета скоро 800.000 КМ

Аутор:

АТВ

29.03.2026

15:37

Коментари:

0
Камионџија из БиХ слетио са ауто-пута, штета скоро 800.000 КМ
Фото: Pixabay

У раним јутарњим сатима, у петак, 27. марта, око 03:15, на ауто-путу Салцбург–Минхен код укључења Нојкирхен догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је учествовао камион, а на терен су одмах упућене бројне спасилачке екипе.

Према првим информацијама, камион је из за сада неутврђених разлога слетио са коловоза, прешао заштитну ограду и завршио на оближњем пољу испод ауто-пута.

Хроника

Ужас у Српској: У згради у којој се налази и вртић пронађено тијело

Ријеч је о потпуно електричном камиону којим је управљао 38-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, пише "Активњуз".

Иако је возило тешко око 28 тона, возач је прошао с лакшим повредама и из предострожности је превезен у болницу.

Надлежне службе брзо су реаговале, осигурале мјесто несреће и спријечиле евентуалне ризике, а посебна олакшица била је чињеница да није дошло до цурења горива нити угрожавања околине.

Друштво

РХМЗ допунио упозорење: Само један дио Српске изостављен

Због сложености интервенције и извлачења возила, ауто-пут је неколико сати био затворен за саобраћај, који је преусмјерен на алтернативне правце. Нормализација саобраћаја услиједила је у послијеподневним сатима, након што је камион уклоњен и коловоз очишћен.

Иначе, штета након удеса процијењена на 400 хиљада евра (око 782 хиљаде КМ).

(Радиосарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Небо постало црвено у Аустралији.

Свијет

Невјероватни призор: Небо постало црвено, ово је разлог

9 ч

0
Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

Свијет

Језив инцидент: Аутом улетио међу пјешаке, има тешко повријеђених

10 ч

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Рат се шири: Ракетни удари, погођене фабрике и аеродроми

11 ч

0
Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

Свијет

Возач из БиХ имао удес са електричним камионом, штета 400.000 евра

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

57

Војска добила наређење - шири се рат

19

44

Огласила се бањалучка полиција о удесу о брзом путу

19

40

Казанџија Љубо – мајстор за ''весели строј'' од бакра

19

31

Млади између дипломе и запослења

19

27

Све чешћи повратак пензионера на тржиште рада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner