Камионџија из БиХ слетио са ауто-пута, штета скоро 800.000 КМ

29.03.2026
У раним јутарњим сатима, у петак, 27. марта, око 03:15, на ауто-путу Салцбург–Минхен код укључења Нојкирхен догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је учествовао камион, а на терен су одмах упућене бројне спасилачке екипе.
Према првим информацијама, камион је из за сада неутврђених разлога слетио са коловоза, прешао заштитну ограду и завршио на оближњем пољу испод ауто-пута.
Ријеч је о потпуно електричном камиону којим је управљао 38-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, пише "Активњуз".
Иако је возило тешко око 28 тона, возач је прошао с лакшим повредама и из предострожности је превезен у болницу.
Надлежне службе брзо су реаговале, осигурале мјесто несреће и спријечиле евентуалне ризике, а посебна олакшица била је чињеница да није дошло до цурења горива нити угрожавања околине.
Због сложености интервенције и извлачења возила, ауто-пут је неколико сати био затворен за саобраћај, који је преусмјерен на алтернативне правце. Нормализација саобраћаја услиједила је у послијеподневним сатима, након што је камион уклоњен и коловоз очишћен.
Иначе, штета након удеса процијењена на 400 хиљада евра (око 782 хиљаде КМ).
