Poginuo muškarac koji je uhodio poznatu pjevačicu - pregazio ga voz

Prenel Rusou (30), javnosti poznat kao višegodišnji progonitelj pop zvijezde Bili Ajliš, poginuo je na Long Ajlandu nakon što ga je udario voz tokom ranojutarnjeg džoginga.

Nesreća se dogodila u mjestu Vestberi, kada je na Rusoua naletjela kompozicija kompanije Long Island Rail Road, a lokalne vlasti za sada ovaj događaj tretiraju kao tragičan nesrećan slučaj.

Godine straha i sudske zabrane

Rusou je godinama bio izvor ogromnog stresa za Bili Ajliš i njenu porodicu. Njegova opsesija kulminirala je 2020. godine, kada je u više navrata pokušao da upadne na posjed porodice Ajliš u Los Anđelesu. Zbog nepredvidivog i agresivnog ponašanja, sud mu je tada izrekao trogodišnju zabranu prilaska, ali to nije u potpunosti zaustavilo njegove bizarne postupke.

Čitao knjigu na verandi i pričao sam sa sobom

Sudska dokumentacija otkrila je uznemirujuće detalje njegovih posjeta. Rusou se konstantno pojavljivao pred vratima pevačicine kuće, ignorišući molbe njenog oca, Patrika O'Konela, da ode. U jednom od najbizarnijih incidenata, on je satima sjedio na njihovoj verandi, naglas čitajući knjigu i vodeći monologe, da bi se kasnije, pod okriljem noći, vraćao i skrivao iza zidova dvorišta.

Sama Bili Ajliš je ove situacije opisala kao "izuzetno zastrašujuće", ističući da se zbog njega više nije osjećala bezbjedno ni u sopstvenom domu.

Vulgarne poruke i crteži na mrežama

Njegova fiksacija pjevačicom bila je vidljiva i na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu Rusou je dijelio crteže sa likom Bili Ajliš, uz zagonetne i često vulgarne poruke poput: "U svakom slučaju, volim te k.... to je sve".

Ova mračna saga o uhođenju, koja je trajala godinama uprkos intervencijama policije i suda, dobila je svoj definitivan i jeziv epilog na šinama Long Ajlanda. Detalji nesreće se i dalje ispituju, ali vijest o njegovoj smrti donosi kraj jedne od najdužih trauma kroz koje je mlada zvijezda prošla tokom svoje karijere, prenosi Informer.