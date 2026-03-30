Novi trend u 2026. godini: Frizura zbog koje ćete izgledati mlađe

Riječ je o tehnici koja ne dominira cijelom frizurom već diskretno naglašava ono najvažnije - lice.

Upravo zato mnogi je opisuju kao bjuti trik koji djeluje skoro neprimetno, ali daje fenomenalan efekat.

Hronika Tri policajca uhapšena zbog navođenja maloljetnica na prostituciju

Konturisanje kose može da se opiše kao vrlo lagana, precizna verzija balajaža. Za razliku od njega, koji se nanosi duž cijele kose, ovde se boja fokusira isključivo na pramenove oko lica. Cilj je da se "unese svjetlost u lice" suptilnim posvijetljivanjem kose. Dobro postavljena boja na tom mestu omekšava crte lica i odmah stvara svežiji, mlađi i odmorniji utisak - bez gubitka prirodnosti. Upravo ta nenametljivost je razlog zašto je konturisanje kose idealan izbor za one koji žele promjenu, ali nisu spremni na radikalnu transformaciju ili zahtevno održavanje. Iako rezultat može djelovati skoro neprimjetno na prvi pogled, rezultat je izrazito laskav.

Lako održavanje

Jedna od najvećih prednosti ovakvog farbanja kose jeste to što se jednostavno održava. Budući da se radi o mekanom, blendanom posvjetljivanju, kosa nema oštrih prelaza i izraženog izrastka.

Održavanje se preporučuje na svaka tri mjeseca, a mnogi bez problema mogu da pričekaju i šest do osam mjeseci. Upravo zbog toga konturisanje kose često biraju žene koje žele sofisticiran izgled, ali bez čestih odlazaka u salon.

Frizure na kojima se ova tehnika ističe

Kad je riječ o frizurama, konturisanje najbolje dolazi do izražaja na stepenasto ošišanoj kosi. Što je slojevitije ošišana, to je igra svijetla vidljivija i efektnija. Mekani slojevi omogućavaju da se pramenovi prirodno pokreću i reflektuju svjetlost, stvarajući utisak sjaja i dubine. Srednje duga do duga kosa, kao i blago talasaste teksture, idealna su podloga za ovu tehniku. S druge strane, vrlo tupi i strogi rezovi, poput klasičnog ravnog boba, ne ostavljaju dovoljno prostora za igru svjetla, zbog čega konturisanje na njima djeluje manje izraženo.

Prirodnost

Ključna riječ za ovaj postupak jeste suptilnost. Konturisanje kose nije zamišljeno kao kontrastna tehnika, već kao skoro nevidljiva nadogradnja prirodne boje. Važno je ne ići predaleko s posvijetljivanjem, posebno kod prvog farbanja. Umesto vrlo svijetlih ili platinastih pramenova, preporučuju se nijanse bliske prirodnoj boji kose. Tako se postiže skladan, mekan rezultat koji izgleda kao da je kosa jednostavno prirodno osvijetljena.

U vremenu kada se ljepota sve više vraća prirodnosti, konturisanje kose savršeno odgovara tom trendu. Nije prenametljivo, ali čini moćnu razliku zbog koje lice izgleda svežije, blistavije i odmornije, kao da je obasjano najboljim mogućim svjetlom, prenosi Stil.