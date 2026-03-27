Koji grudnjak je najbolje nositi ispod bijele odjeće?

Jedna od modnih grešaka koja se često dešava je da neko nosi bijelu majicu ili haljinu, a ispod se nazire grudnjak jer je u pogrešnoj boji.

S takvom odjećom, on ne bi trebao da dolazi do izražaja. Bilo bi za idealno kada se tokom ljeta ne bi nosio brushalter, ali to nije moguće, naročito djevojkama i ženama koje imaju veće grudi.

Jedna boja grudnjaka se nikada neće vidjeti ispod bijele odjeće, a to nije bijeli grudnjak kako bi svi prvo pomislili. On će se nazirati ispod bijele majice ili haljine. S druge strane, onaj koji se neće vidjeti je crveni.

Crveni se grudnjaci ne vide ispod bijele odjeće, kažu upućeni, zato što naša koža ima crvene tonove. Zbog toga se grudnjaci ove boje stapaju s kožom ispod bijele odjeće. Najbolji su oni tamnije crveni, bordo boje, a treba izbjegavati jarko ružičaste, oni će se ipak vidjeti. Naravno, druga je priča ako je ono što nosiš providno, tada nema spasa i vidjeće se koje god da je boje grudnjak. Zato prije kupovine provjerite je li taj komad providan.

Još jedna boja koja se neće vidjeti ispod bijele odjeće je bež grudnjak, onaj koji je bojom najsličniji boji kože, prenose Vijesti.