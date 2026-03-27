Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Troje djece ostalo bez majke

Autor:ATV
27.03.2026
Tijelo žene pronađeno je u zamrzivaču u njenom domu u Vekfildu, Velikoj Britniji, a njen muž je uhapšen pod sumnjom za ubistvo, prenosi Fanpage.
Tijelo Karolan Baraklo, majke troje djece, pronađeno je 6. marta u njenom domu u Vekfildu, kada su na lice mjesta izašli oficiri policije Vest Jorkšira i hitna pomoć.
Muškarac (39) poginuo u teškoj nesreći: Automobilom sletio sa puta
Obdukcija je utvrdila da je uzrok smrti bio udarac u glavu, dok se dalja istraga nastavlja.
Njen muž, Dejvid Baraklo, uhapšen je i optužen za ubistvo sljedećeg dana, te se pojavio pred Opštinskim sudom u Lidsu.
Saslušanje je potvrdilo okolnosti pronalaska tijela, ali tačne okolnosti smrti još uvijek nisu jasne, a istraga je u toku. Sigurno je, međutim, da u zločinu nisu učestvovale druge osobe, prenosi Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
