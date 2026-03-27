Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Troje djece ostalo bez majke

ATV

27.03.2026

21:50

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке
Tijelo žene pronađeno je u zamrzivaču u njenom domu u Vekfildu, Velikoj Britniji, a njen muž je uhapšen pod sumnjom za ubistvo, prenosi Fanpage.

Tijelo Karolan Baraklo, majke troje djece, pronađeno je 6. marta u njenom domu u Vekfildu, kada su na lice mjesta izašli oficiri policije Vest Jorkšira i hitna pomoć.

Obdukcija je utvrdila da je uzrok smrti bio udarac u glavu, dok se dalja istraga nastavlja.

Njen muž, Dejvid Baraklo, uhapšen je i optužen za ubistvo sljedećeg dana, te se pojavio pred Opštinskim sudom u Lidsu.

Saslušanje je potvrdilo okolnosti pronalaska tijela, ali tačne okolnosti smrti još uvijek nisu jasne, a istraga je u toku. Sigurno je, međutim, da u zločinu nisu učestvovale druge osobe, prenosi Telegraf.rs.

