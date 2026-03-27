Logo
Large banner

Ministri pozivaju na deblokadu Ormuskog moreuza

Autor:

ATV

27.03.2026

19:36

Komentari:

0
Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

Sloboda plovidbe u Ormuskom moreuzu, koji je Iran praktično blokirao, mora se vratiti što je prije moguće, navodi se u zajedničkom saopštenju ministara spoljnih poslova grupe G7.

"Ponovili smo apsolutnu neophodnost trajnog obnavljanja bezbjedne i besplatne slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu, u skladu sa Rezolucijom 2817 Savjeta bezbjednosti UN i Pomorskim pravom", navodi se u saopštenju nakon sastanka u francuskom gradu Vo de Serne.

Šefovi diplomatije zemalja G7 pozvali su na okončanje napada na civile i civilnu infrastrukturu.

"Ne može biti opravdanja za namjerne napade na civile tokom oružanog sukoba, kao ni za ciljanje diplomatskih objekata", dodaje se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ormuski moreuz

G7

Izrael Iran

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

