Kako izabrati odgovarajući kreditnu karticu: Izbjegnite ove greške

27.03.2026
Pronalaženje prave kreditne kartice može biti izazovno jer postoji toliko mnogo dostupnih opcija. Morate razmotriti koja vam je vrsta kartice potrebna, identifikovati kartice koje nude najatraktivnije kamatne stope i ponude u toj kategoriji, a zatim procijeniti hoće li vaša prijava za odabranu karticu vjerovatno biti uspješna.
Takođe ćete htjeti provjeriti je li kompanija koja izdaje karticu pouzdana i ima li dobru reputaciju korisničke službe.
Vrsta kartice koju odaberete zavisiće od načina na koji je namjeravate koristiti i svim posebnim opcijama koje su vam potrebne. Glavne kategorije kartica su:
- Kreditne kartice za prenos stanja: za one s postojećim dugom koji žele prebaciti na karticu s nižom kamatnom stopom
- Kreditne kartice za kupovinu: za one koji žele obaviti veliku kupovinu, poput odmora
- Kreditne kartice za prenos novca: za one koji trebaju prebaciti novac na svoj bankovni račun
- Kreditne kartice za izgradnju kreditne sposobnosti: za one s malom ili lošom kreditnom istorijom
- Kreditne kartice za povrat novca/nagrade: za one koji žele zaraditi nagrade ili pogodnosti kroz svoju potrošnju
- Svestrane kreditne kartice: za one koji žele kombinovati prednosti brojnih opcija u jednoj višenamjenskoj kartici
Kreditna kartica za prenos stanja može biti dobra opcija ako imate postojeći saldo na drugoj kartici na koju plaćate visoku kamatnu stopu. Nude uvodni period bez kamata koje vam omogućava predah i priliku da otplatite što je više moguće duga.
Najbolje ponude nude do 29 mjeseci bez kamata, iako obično imate određeni vremenski period - recimo, 60 dana - od otvaranja računa do prenosa stanja.
Vrijedi napomenuti morate li platiti naknadu za prenos stanja kako biste prebacili svoj novac, kao i postoji li godišnja naknada za korištenje računa.
Takođe morate biti svjesni godišnje kamatne stope (APR) kada izađete iz uvodnog perioda.
Možda biste trebali razmotriti kreditnu karticu namijenjenu osobama s lošom kreditnom sposobnošću ako imate istoriju propuštenih plaćanja drugih finansijskih obaveza, imate CCJ protiv sebe, IVA ili ste proglašeni bankrotom.
Takođe su prikladne za osobe koje prethodno nisu uzimale nikakav oblik zaduživanja i, kao rezultat toga, nemaju evidenciju o odgovornom upravljanju dugom.
Mnoge od ovih kartica reklamiraju se kao kreditne kartice za "izgradnju kredita", koje s vremenom mogu poboljšati vašu kreditnu ocjenu.
Zapravo, razumno upravljanje bilo kojom kreditnom karticom služiće istoj svrsi, međutim, veća je vjerovatnoća da ćete biti prihvaćeni za jednu od ovih kartica i često vam se pruža i dodatna podrška za upravljanje računom, možda putem e-pošte s podsjetnicima i tekstualnih poruka kada dospijevaju plaćanja.
Kvaka je u tome što je godišnja kamatna stopa (APR) obično daleko viša nego za standardnu ili premium kreditnu karticu, a maksimalni kreditni limit često je relativno nizak, navodi ""MoneyToTheMasses".
