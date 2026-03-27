Kako izabrati odgovarajući kreditnu karticu: Izbjegnite ove greške

27.03.2026

19:26

Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Pronalaženje prave kreditne kartice može biti izazovno jer postoji toliko mnogo dostupnih opcija. Morate razmotriti koja vam je vrsta kartice potrebna, identifikovati kartice koje nude najatraktivnije kamatne stope i ponude u toj kategoriji, a zatim procijeniti hoće li vaša prijava za odabranu karticu vjerovatno biti uspješna.

Takođe ćete htjeti provjeriti je li kompanija koja izdaje karticu pouzdana i ima li dobru reputaciju korisničke službe.

Милорад Додик

Republika Srpska

INTERVJU Milorad Dodik: Pomoć penzionerima, veće plate...

Koja mi je vrsta kreditne kartice potrebna?

Vrsta kartice koju odaberete zavisiće od načina na koji je namjeravate koristiti i svim posebnim opcijama koje su vam potrebne. Glavne kategorije kartica su:

- Kreditne kartice za prenos stanja: za one s postojećim dugom koji žele prebaciti na karticu s nižom kamatnom stopom

- Kreditne kartice za kupovinu: za one koji žele obaviti veliku kupovinu, poput odmora

- Kreditne kartice za prenos novca: za one koji trebaju prebaciti novac na svoj bankovni račun

- Kreditne kartice za izgradnju kreditne sposobnosti: za one s malom ili lošom kreditnom istorijom

- Kreditne kartice za povrat novca/nagrade: za one koji žele zaraditi nagrade ili pogodnosti kroz svoju potrošnju

Отац спасио кћерку у Панчеву

Srbija

Porodica se potresnim riječima oprašta od hrabrog oca: Uletio u vatru da spasi kćerku

- Svestrane kreditne kartice: za one koji žele kombinovati prednosti brojnih opcija u jednoj višenamjenskoj kartici

Koje su najbolje kreditne kartice za prenos stanja?

Kreditna kartica za prenos stanja može biti dobra opcija ako imate postojeći saldo na drugoj kartici na koju plaćate visoku kamatnu stopu. Nude uvodni period bez kamata koje vam omogućava predah i priliku da otplatite što je više moguće duga.

Najbolje ponude nude do 29 mjeseci bez kamata, iako obično imate određeni vremenski period - recimo, 60 dana - od otvaranja računa do prenosa stanja.

Vrijedi napomenuti morate li platiti naknadu za prenos stanja kako biste prebacili svoj novac, kao i postoji li godišnja naknada za korištenje računa.

Саво Минић

BiH

Konačno priznali: Oglasio se Minić nakon odluke krnjeg Ustavnog suda BiH

Takođe morate biti svjesni godišnje kamatne stope (APR) kada izađete iz uvodnog perioda.

Koje su najbolje kreditne kartice za lošu kreditnu sposobnost?

Možda biste trebali razmotriti kreditnu karticu namijenjenu osobama s lošom kreditnom sposobnošću ako imate istoriju propuštenih plaćanja drugih finansijskih obaveza, imate CCJ protiv sebe, IVA ili ste proglašeni bankrotom.

Takođe su prikladne za osobe koje prethodno nisu uzimale nikakav oblik zaduživanja i, kao rezultat toga, nemaju evidenciju o odgovornom upravljanju dugom.

Mnoge od ovih kartica reklamiraju se kao kreditne kartice za "izgradnju kredita", koje s vremenom mogu poboljšati vašu kreditnu ocjenu.

Уставни суд

BiH

Krnji Ustavni sud: Nismo nadležni da odlučujemo o izboru Vlade Srpske

Zapravo, razumno upravljanje bilo kojom kreditnom karticom služiće istoj svrsi, međutim, veća je vjerovatnoća da ćete biti prihvaćeni za jednu od ovih kartica i često vam se pruža i dodatna podrška za upravljanje računom, možda putem e-pošte s podsjetnicima i tekstualnih poruka kada dospijevaju plaćanja.

Kvaka je u tome što je godišnja kamatna stopa (APR) obično daleko viša nego za standardnu ​​ili premium kreditnu karticu, a maksimalni kreditni limit često je relativno nizak, navodi ""MoneyToTheMasses".

Large banner

Pročitajte više

Једна опција штити све: Ево како да закључате Вибер поруке

Nauka i tehnologija

Jedna opcija štiti sve: Evo kako da zaključate Viber poruke

1 h

0
Удес на излазу из Витеза

Hronika

Težak udes u BiH, čeka se dva sata

1 h

1
Марко Рубио

Svijet

Marko Rubio otkrio kada bi mogao biti gotov rat u Iranu

1 h

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Auto-moto

Da li so sa puteva šteti automobilima?

2 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Ekonomija

Dodik: Srpska učinila sve da bi poljoprivreda bila stimulisana

4 h

0
Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

Ekonomija

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

6 h

0
"Свијет вјерује у Републику Српску"

Ekonomija

"Svijet vjeruje u Republiku Srpsku"

7 h

0
Транспортно ограничење за превоз жељезне руде од Љубије до Зенице

Ekonomija

Transportno ograničenje za prevoz željezne rude od Ljubije do Zenice

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Ovo oboljenje je najčešći uzrok srčanog i moždanog udara

20

12

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

20

11

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

20

10

Todorovićima iz Prijedora se umnožilo bogatstvo

20

00

Žrtva grupnog silovanja preminula putem eutanazije: Imala je tri posljednje želje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner