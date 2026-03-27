Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

ATV

27.03.2026

13:28

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tražio od ministra rudarstva i energetike Petra Đokić da posjeti radnike rudnika Nova Ljubija, istakavši da Vlada ostaje posvećena podršci i zaštiti prava radnika.

- Tražio sam od ministra Petra Đokića da već danas, u između 14 i 15časova, posjeti radnike Nove Ljubije, što je on prihvatio. Vlada Republike Srpske ostaje posvećena podršci radnicima i zaštiti njihovih prava - napisao je Minić na "Iksu".

Đokić će u 14 časova obići radnike rudnika "Nova Ljubija" kod Prijedora.

Radnici rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina, juče su počeli protest, odbijanjem obroka.

Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

Iz Sindikalne organizacije rudnika "Nova Ljubija" rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva.

Kako su pojasnili, radnici su u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, te strahuju da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je odlukom većinskog vlasnika zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska.

Petar Đokić

Ljubija

Nova Ljubija

