Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tražio od ministra rudarstva i energetike Petra Đokić da posjeti radnike rudnika Nova Ljubija, istakavši da Vlada ostaje posvećena podršci i zaštiti prava radnika.

- Tražio sam od ministra Petra Đokića da već danas, u između 14 i 15časova, posjeti radnike Nove Ljubije, što je on prihvatio. Vlada Republike Srpske ostaje posvećena podršci radnicima i zaštiti njihovih prava - napisao je Minić na "Iksu".

Tražio sam od ministra Petra Đokića da već danas, u periodu između 14 i 15 časova, posjeti radnike Nove Ljubije, što je on prihvatio. Vlada Republike Srpske ostaje posvećena podršci radnicima i zaštiti njihovih prava. — Savo Minić (@minic_savo) March 27, 2026

Đokić će u 14 časova obići radnike rudnika "Nova Ljubija" kod Prijedora.

Radnici rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina, juče su počeli protest, odbijanjem obroka.

Iz Sindikalne organizacije rudnika "Nova Ljubija" rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva.

Kako su pojasnili, radnici su u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, te strahuju da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je odlukom većinskog vlasnika zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska.