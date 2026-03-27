Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

Autor:ATV
27.03.2026
13:28
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tražio od ministra rudarstva i energetike Petra Đokić da posjeti radnike rudnika Nova Ljubija, istakavši da Vlada ostaje posvećena podršci i zaštiti prava radnika.
Tražio sam od ministra Petra Đokića da već danas, u periodu između 14 i 15 časova, posjeti radnike Nove Ljubije, što je on prihvatio. Vlada Republike Srpske ostaje posvećena podršci radnicima i zaštiti njihovih prava.— Savo Minić (@minic_savo) March 27, 2026
Đokić će u 14 časova obići radnike rudnika "Nova Ljubija" kod Prijedora.
Radnici rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina, juče su počeli protest, odbijanjem obroka.
Društvo
Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije
Iz Sindikalne organizacije rudnika "Nova Ljubija" rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva.
Kako su pojasnili, radnici su u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, te strahuju da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je odlukom većinskog vlasnika zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu