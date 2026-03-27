Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:35
Коментари:3
Радници приједорске Нове Љубије који су јуче кренули у протест, провели су ноћ у Централној радионици у Приједору и на двије локације у Омарској, кантинама на копу и мјесту гдје се прерађује руда.
Јутрос поручују да неће одустати од захтјева да добију отпремнине јер ће у супротном, кажу, завршити на улици као социјални случајеви.
Друштво
Протест радника у Приједору: Одбијају оброке "Нове Љубије"
Синдикат Нове Љубије саопштио је јуче да је 95 одсто од 578 радника подржало протест глађу.
Кажу да су се на тај корак одлучили након што је нови власник, покренуо стечајни поступак и након тога зауставио производњу.
Друштво
Крај рударења у Омарској: Радници протестују, судбина у рукама Суда
Радници страхују за егзистенцију и очекују помоћ од надлежних. Од протеста глађу, наводе, неће одустати док се не испуни захтјев за социјално збрињавање радника.
