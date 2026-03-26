Протест радника у Приједору: Одбијају оброке "Нове Љубије"

АТВ
26.03.2026
16:25
Коментари:0
У Приједору је данас у 15 часова почео протест радника одбијањем оброка "Нове Љубије".
Радници осталих бригада ће се протесту прикључити вечерас око 20 часова својим организационим јединицама.
Један дио радника Централне радионице започео је протест у 15 часова у кругу фирме, а остали се прикључују око 20 часова.
Радници остају у протесту на својим радним мјестима до испуњења захтијева.
Подсјећамо, радници Друштва "Нова Љубија" д.о.о. Приједор - Омарска налазе се у изузетно тешкој егзистенцијалној ситуацији, уз озбиљне индиције да им зарађене плате неће бити исплаћене јер је заустављена производња у руднику Омарска због одлуке већинског власника друштва. Сви су свјесни да је ово крај рударења у Приједорској регији, наводе из Синдиката овог предузећа.
"Доведени до крајњих граница, радници су, на властиту иницијативу, одлучили да започну протест кроз одбијање оброка – не као избор, већ као посљедњи начин да скрену пажњу на стање у којем се налазе. Њихов захтјев је јасан и једини: хитно доношење програма социјалног збрињавања и исплата отпремнина, како би се спријечило да стотине радника и њихових породица остану без основних средстава за живот", наводи се у саопштењу Синдиката.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
15
17
07
17
05
17
04
Тренутно на програму