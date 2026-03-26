Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

26.03.2026

11:06

Јавна установа "Воде Српске" позвала је на већи опрез усљед најављених обилнијих падавина наредних дана у Републици Српској.

Према моделима за прогнозу које користи у "Водама Српске", обилне падавине у наредним данима не би требало да доведу до драстичног раста водостаја већих водотокова.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Стиже погоршање времена: Сутра температура пада на нулу, ево и гдје

Ипак, због најављених обилних падавина у кратком периоду неопходан је појачан опрез, посебно у сливовима Уне и Сане и зонама поред бујичних водотокова.

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас се очекују обилне падавине у западном дијелу, које ће се сутра и суботу, 28. марта, проширити ка истоку.

невријеме киша

Друштво

Упозорење на наглу промјену времена у Српској: Киша, снијег, вјетар

На истоку се очекује укупна количина падавина од 50 милиметара, до 130 милиметара на западу, док се на југу и југоистоку очекују мање падавине.

У већем дијелу Републике Српске падавине ће се претворити у сњежни покривач, али у нижим предјелима, посебно данас на западу, обилне падавине у кратком временском периоду могу довести до проблема са отицањем воде у урбаним зонама.

Више из рубрике

Обиљежавање страдања Срба у Сијековцу код Брода

Друштво

Обиљежавање страдања Срба у Сијековцу код Брода

49 мин

0
Драма у Сарајеву: Особа упала у Миљацку, спасавање у току

Друштво

Драма у Сарајеву: Особа упала у Миљацку, спасавање у току

51 мин

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке

Друштво

МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке

1 ч

0
Беба

Друштво

У Српској рођено 15 беба

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

37

Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

11

31

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

11

27

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

11

08

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

11

06

Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

