Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

26.03.2026
11:06
Јавна установа "Воде Српске" позвала је на већи опрез усљед најављених обилнијих падавина наредних дана у Републици Српској.
Према моделима за прогнозу које користи у "Водама Српске", обилне падавине у наредним данима не би требало да доведу до драстичног раста водостаја већих водотокова.
Ипак, због најављених обилних падавина у кратком периоду неопходан је појачан опрез, посебно у сливовима Уне и Сане и зонама поред бујичних водотокова.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас се очекују обилне падавине у западном дијелу, које ће се сутра и суботу, 28. марта, проширити ка истоку.
На истоку се очекује укупна количина падавина од 50 милиметара, до 130 милиметара на западу, док се на југу и југоистоку очекују мање падавине.
У већем дијелу Републике Српске падавине ће се претворити у сњежни покривач, али у нижим предјелима, посебно данас на западу, обилне падавине у кратком временском периоду могу довести до проблема са отицањем воде у урбаним зонама.
