Обустављен саобраћај за теретњаке преко Романије

Аутор: АТВ
26.03.2026
22:28
Коментари:0
Због сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере преко Романије на магистралном путу Сарајево-Соколац, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
На регионалном путу Берковићи-Билећа, у мјесту Фатница, због попријеченог камиона, обустављен је саобраћај за теретна возила, док путничка саобраћају отежано.
Снијег интензивно пада у вишим предјелима и преко планинских превоја у Херцеговини и романијској регији и задржава се на коловозима, због чега се саобраћа отежано и успорено.
Неопходна је максимално опрезна и спорија вожња, уз употребу зимске опреме, док је за теретна возила са приколицом и шлепере у тим крајевима препоручљива употреба ланаца.
Учестали су и одрони у усјецима, па се возачима савјетује опрезна вожња.
