Обустављен саобраћај за теретњаке преко Романије

АТВ

26.03.2026

22:28

Због сњежних падавина обустављен је саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере преко Романије на магистралном путу Сарајево-Соколац, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

На регионалном путу Берковићи-Билећа, у мјесту Фатница, због попријеченог камиона, обустављен је саобраћај за теретна возила, док путничка саобраћају отежано.

Доналд Трамп-20032026

Свијет

Трамп: Суспендовани напади на енергетски сектор Ирана

Снијег интензивно пада у вишим предјелима и преко планинских превоја у Херцеговини и романијској регији и задржава се на коловозима, због чега се саобраћа отежано и успорено.

Неопходна је максимално опрезна и спорија вожња, уз употребу зимске опреме, док је за теретна возила са приколицом и шлепере у тим крајевима препоручљива употреба ланаца.

Сергеј Лавров-16032026

Свијет

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

Учестали су и одрони у усјецима, па се возачима савјетује опрезна вожња.

Прочитајте више

Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста

Сцена

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

2 ч

0
Авион у Катру

Свијет

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

2 ч

0
Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

Хроника

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

2 ч

0
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Република Српска

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

2 ч

1

Више из рубрике

На овом дијелу пута обустављен саобраћај за теретна возила

Друштво

На овом дијелу пута обустављен саобраћај за теретна возила

2 ч

0
Покољ Срба у Сијековцу, обиљежавање 34. годишњице

Друштво

Покољ Срба у Сијековцу леди крв у жилама: 34 године од монструозног злочина

5 ч

0
Протест радника "Нове Љубије"

Друштво

Крај рударења у Омарској: Радници протестују, судбина у рукама Суда

5 ч

17
Снијег у Херцеговини

Друштво

Снијег забијелио Херцеговину

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

45

БиХ избацила Велс и заказала финале са Италијом

23

05

Д‌јевојка из БиХ повријеђена у Аустрији

23

03

Турска надомак Мундијала

22

56

САД потврдиле употребу беспилотних бродова против Ирана

22

50

Италија осигурала пласман у финале баража

