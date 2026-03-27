Težak udes u BiH, čeka se dva sata

Autor:ATV
27.03.2026
18:27
Komentari:1
Težak udes dogodio se u poslijepodnevnim satima između Viteza i Kaknja, zbog čega je saobraćaj veoma otežan.
Kako kažu vozači, u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, čekanja su oko dva sata.
Do nesreće je navodno došlo na izlazu iz Viteza prema Kaknju.
Za sada nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen.
Scena
Darko Lazić prvi put u javnosti nakon smrti brata: Evo gdje će nastupiti
Takođe, nije poznato ni šta se tačno desilo, odnosno kako je došlo do nesreće.
Vozači se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode stanju na putevima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
15
20
12
20
11
20
10
20
00
Trenutno na programu