Težak udes u BiH, čeka se dva sata

Težak udes dogodio se u poslijepodnevnim satima između Viteza i Kaknja, zbog čega je saobraćaj veoma otežan.

Kako kažu vozači, u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, čekanja su oko dva sata.

Do nesreće je navodno došlo na izlazu iz Viteza prema Kaknju.

Za sada nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen.

Takođe, nije poznato ni šta se tačno desilo, odnosno kako je došlo do nesreće.

Vozači se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode stanju na putevima.