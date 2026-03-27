Policajcu iz Banjaluke tri godine zatvora zbog smrti kolege

Policajac Aleksandar Vuković (33) iz Banjaluke, osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na tri godine zatvora jer je skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov kolega Miodrag Savić, a povrijeđene još dvije osobe od kojih jedna teže.

Osuđen za ugrožavanje javnog saobraćaja

Osuđen je za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja, a osim zatvora izrečena mu je zabrana upravljanja vozilom i oduzeta vozačka dozvola u trajanju od godinu. Trajanje zabrane će se računati od pravosnažnosti presude.

Prema presudi ukoliko optuženi bude vozio u vrijeme zabrane ići će u zatvor tako što će se šest mjeseci zabrane mijenjati mjesecom zatvora.

Tokom potjere prošao na crveno svjetlo

Vuković je proglašen krivim da je vozeći nepropisnom brzinom tokom potjere za drugim vozilom prošao kroz raskrsnicu dok je na semaforu bilo crveno svjetlo zbog čega je došlo do sudara s drugom vozilom.

Kobna nesreća dogodila se 8. juna 2024. u banjalučkom naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i ulice Knjaza Miloša.

Kako se navodi, Vuković je upravljao službenom „škodom oktavija” MUP-a Republike Srpske i išao je brzinom od 76,5 kilometara na čas na putu gdje ograničenje iznosi 50 km/č. Vozio je sa uključenom rotacijom, svjetlosnom signalizacijom i pokušavao da sustigne „pasat” koji je jurio ispred njih.

Tom prilikom optuženi je vozilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i u raskrsnici udario u „golf” kojim je upravljao Marko Vujmilović. Nakon sudara „škoda” se odbila i zatim udarila u stub semafora. Tada je poginuo Vukovićev suvozač, kolega Miodrag Savić, a policajac Rastko Crljić, koji je sjedio pozadi, lakše je povrijeđen. Vozač „golfa” Vujmilović zadobio je teške povrede opasne po život.

Obrazloženje presude

Obrazlažući presudu sudija Siniša Marković istakao je da je sud na osnovu dokaza među kojima je snimak saobraćajne nesreće utvrdio krivicu optuženog.

Prema riječima sudije, iz snimka se vidi da je optuženi velikom brzinom službenim vozilom ušao u raskrsnicu na crveno svjetlo na semaforu i došlo je do sudara.

Sud smatra da je krivično djelo počinio s eventualni umišljajem i iz nehata.

- Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakšavajuće cijenio to što optuženi nije osuđivan i činjenicu da je porodičan čovjek otac dvoje maloljetne djece. Kao otežavajuće je uzeto da je osim pogibije jedna osoba zadobila povrede opasne po život, a druga lakše. Optuženi je bio svjestan da kršenjem saobraćajnih propisa, vožnjom nepropisnom brzinom i prolaskom kroz crveno svjetlo na semaforu može ugroziti javni saobraćaj i život ljudi na šta je pristao - rekao je između ostalog sudija Marković.

Dodao je da sud činjenicu da je optuženi u vrijeme nesreće obavljao službenu radnju potjere za drugim vozilom to nije cijenio ni kao olakšavajuće ni kao otežavajuće.

Sudija je rekao da smatra da je kazna adekvatna i da će se njom postići svrha kažnjavanja.

Parnica i troškovi

Presudom su oštećeni, odnosno roditelji stradalog Miodraga Savića, te Marko Vujmilović upućeni da u parničnom postupku traže nadoknadu štete.

- Službeno vozilo MUP-a Srpske je bilo osigurano, ali i stradali policajac. Utvrđeno je da je po osnovu osiguranja određeni dio štete oštećenima nadoknađen ili su pokrenuti postupci za nadoknadu štete. Stoga sud nije mogao da utvrdi koju visinu štete bi optuženi trebao da nadoknadi, te su oštećeni upućeni s imovinsko pravnim zahtjevom na parnični postupak - pojasnio je sudija Marković.

Presudom je Vuković obavezan da plati troškove krivičnog postupka od 1808 KM i sudski paušal od 150 KM.

Sporazum

Optuženi Vuković sa tužilaštvom je ranije zaključio sporazum o priznanju krivice i pristao na godinu zatvora i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilom. Nagodbu je odbilo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković.

Vozač pasata

Vozač “pasata” za kojim je jurila policija kobne večeri kada se desila saobraćajna nesreća, Đorđe Milijaš iz Banjaluke, ranije je na suđenju priznao da su se on i kolega prije nailaska na policiju “ganjali autima”.

Istakao je da je nakon što je vidio policiju iz straha ubrzao i odvezao se prema Petrićevcu. Naglasio je da se ne sjeća da je prošao kroz crveno svjetlo na semaforu niti kojom brzinom je vozio.

(Glas Srpske)