Velika akcija policije: Na meti kradljivci goriva iz RiTE Gacko

Ukradeno gorivo, bidoni, švercovane cigarete, neregistrovana auta, dva lovačka karabina i 12 glava srndaća, to je dio današnjeg plijena policije na jugu Republike Srpske.

Momci u plavom su poranili pa pretresli 9 lokacija u Gacku, Bileći i Nevesinju a sve sa ciljem da se pronađu kradljivci goriva iz RiTE Gacko, ulazili su i u magacin preduzeća i provjeravali dokumentaciju. Najviše plijena baš u Gacku, tamo su uhapšena tri lica.

"Kod dva lica je pronađeno oko 1400 litara tečnosti koja asocira na dizel gorivo i privremeno su oduzeta dva putnička automobila za koje postoji osnov sumnje da su korištena u izvršenju ovog krivičnog djela. Tu je riječ o licima inicijala S.V. i H.M. koji se terete za krivično djelo utaje. Izvršeni su pretresi i kod lica inicijala S.G. kod koga je pronađeno i privremeno oduzeto 12 glava srneće divljači", rekla je Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Zbog srnećih glava je S.G. zaradio krivično djelo nezakonit lov. Bilećanka Ž.D. je zaradila dva dijela utaja i nedozvoljena trgovina jer je kod nje pronađeno 590 litara dizela i 1080 palica cigareta. Nevesinjac P.B. je otuđio i sakrio 150 litara goriva ali policija je sve pronašla u obližnjoj šumi.

Banja Luka Sve na račun građana Banjaluke: Nastavlja se neustavno subvencionisanje

Na policijske akcije u RiTE Gacku su navikli, to je najbolji način da se ovaj gorući problem riješi kazao je ranije ATV-u direktor.

"Naprosto problemi izađu na vidjelo onda kada se počnu rješavati i zato na prvi pogled izgleda da je to problem od danas ali taj problem datira dugo vremena", rekao je Maksim Skoko, direktor RITE Gacko.

Valjalo bi da Gačani po savjet odu u Ugljevik. Tamo se ovaj problem riješio bez policije.

"Moram da se pohvalim da kod nas nema krađe goriva i da imamo regularno trošenje tih sredstava. Riješili smo na taj način što smo ugradili GPS sisteme za praćenje svakog vozila koje je registrovano ili nije ali se nalazi u funkciji", rekao je Žarko Novaković, direktor RITE Ugljevik.

Krađa goriva iz mašina giganta je decenijska praksa, dizel je ispumpavao ko je stigao a sa njim su se vozali mnogi. Ukradeno gorivo uvijek je bilo znatno povoljnije od onoga sa pumpe.