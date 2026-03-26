Određen pritvor direktoru Rudnika mrkog uglja "Banovići"

Autor:ATV
26.03.2026
15:52
Komentari:0
Generalnom direktoru Rudnika mrkog uglja "Banovići" Rasimu Dostoviću određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi, nakon što je kod njega pronađeno najmanje 45.000 KM za koje se sumnja da potiču iz nezakonitih aktivnosti.
Pritvor je odredio Vrhovni sud Federacije BiH na prijedlog postupajućeg tužioca Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, po čijoj naredbi je Dostović i uhapšen.
Prema navodima tužilaštva, Dostović se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća i neizmirena potraživanja prema dobavljačima, zahtijevao novčanu korist kako bi u okviru službenih ovlašćenja odobrio isplatu dugova, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva.
Dostovića su 23. marta uhapsili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
