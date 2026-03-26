Njemačka uvodi novinu za cijenu goriva

Njemački parlament usvojio je paket zakona usmjerenih na stabilizaciju cijena goriva u Njemačkoj, koje su porasle zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Bundestag je usvojio paket mjera za borbu protiv rasta cijena goriva. Ovaj zakon je odgovor na značajno povećanje cijena na benzinskim pumpama", navodi se u saopštenju parlamenta.

Novim mjerama je njemačkim benzinskim pumpama zabranjeno da povećavaju cijene benzina više od jednom dnevno. Kršenje tog pravila može rezultirati kaznama do 100.000 evra.

Pored toga, prebacuje se teret dokazivanja opravdanosti povećanja cijena goriva na preduzeća. Naftne kompanije biće obavezne da dokažu da su povećanja cijena bila "objektivno opravdana", prenosi Srna.

Njemački parlament očekuje da će zakon o stabilizaciji cijena goriva stupiti na snagu prije katoličkog Uskrsa 5. aprila.

Automobilsko udruženje ADAC saopštilo je juče da je cijena najjeftinijeg benzina E10 u Njemačkoj prvi put od 2022. godine premašila granicu od dva evra po litru, a cijena dizela porastla je na 2,23 evra.