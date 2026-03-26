Njemačka uvodi novinu za cijenu goriva

26.03.2026

15:28

Гориво
Foto: Pexels/Photo by Erik Mclean

Njemački parlament usvojio je paket zakona usmjerenih na stabilizaciju cijena goriva u Njemačkoj, koje su porasle zbog sukoba na Bliskom istoku.

"Bundestag je usvojio paket mjera za borbu protiv rasta cijena goriva. Ovaj zakon je odgovor na značajno povećanje cijena na benzinskim pumpama", navodi se u saopštenju parlamenta.

Novim mjerama je njemačkim benzinskim pumpama zabranjeno da povećavaju cijene benzina više od jednom dnevno. Kršenje tog pravila može rezultirati kaznama do 100.000 evra.

Pored toga, prebacuje se teret dokazivanja opravdanosti povećanja cijena goriva na preduzeća. Naftne kompanije biće obavezne da dokažu da su povećanja cijena bila "objektivno opravdana", prenosi Srna.

Полиција Србија

Srbija

Lopovi iz kuće ove porodice odnijeli svu ušteđevinu: Ako ovo vidite kod vrata, vi ste sljedeći na meti

Njemački parlament očekuje da će zakon o stabilizaciji cijena goriva stupiti na snagu prije katoličkog Uskrsa 5. aprila.

Automobilsko udruženje ADAC saopštilo je juče da je cijena najjeftinijeg benzina E10 u Njemačkoj prvi put od 2022. godine premašila granicu od dva evra po litru, a cijena dizela porastla je na 2,23 evra.

Više iz rubrike

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

Svijet

Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

2 h

0
Путин: Санкције Москви незаконите

Svijet

Putin: Sankcije Moskvi nezakonite

3 h

0
Американци се спремају за "коначни удар" на Иран? Имају четири опције

Svijet

Amerikanci se spremaju za "konačni udar" na Iran? Imaju četiri opcije

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

U prošloj godini više od 10.000 smrtnih slučajeva izazvani eutanazijom

4 h

0

17

20

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

17

15

Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

17

07

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

17

05

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

17

04

Narod priča: Porodica Jokić

