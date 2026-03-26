Amerikanci se spremaju za "konačni udar" na Iran? Imaju četiri opcije

Pentagon razvija vojne opcije za „konačni udar“ u Iranu koji bi mogao uključivati upotrebu kopnenih snaga i masovnu kampanju bombardovanja, prema riječima dvojice američkih zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom, tvrdi Aksios (Axios).

Dramatična vojna eskalacija postaće vjerovatnija ako ne bude napretka u diplomatskim pregovorima i, posebno, ako Hormuški moreuz ostane zatvoren. Neki američki zvaničnici smatraju da bi snažna demonstracija sile za okončanje borbi mogla stvoriti veći uticaj u mirovnim pregovorima ili jednostavno dati Donaldu Trampu nešto na šta bi mogao ukazati i proglasiti pobjedu.

Iran takođe ima uticaj na to kako će se rat završiti, a mnogi scenariji koji se razmatraju nose rizik produženja i intenziviranja sukoba, umjesto njegovog brzog okončanja.

U intervjuima za Aksios, zvaničnici i izvori upoznati s internim raspravama opisuju četiri glavne opcije „konačnog udara“ koje bi Tramp mogao izabrati: invazija ili blokada ostrva Hark, glavnog iranskog čvorišta za izvoz nafte; invazija na Larak, ostrvo koje pomaže Iranu da učvrsti kontrolu nad Hormuškim moreuzom.

Na toj strateškoj lokaciji nalaze se iranski bunkeri, napadna plovila koja mogu uništavati teretne brodove i radari koji prate kretanja u moreuzu.

Zauzimanje strateškog ostrva Abu Musa i dva manja ostrva, koja se nalaze blizu zapadnog ulaza u moreuz i pod kontrolom su Irana, ali na njih polaže pravo i Ujedinjeni Arapski Emirati. Blokiranje ili zapljena brodova koji izvoze iransku naftu na istočnoj strani Hormuškog moreuza.

Američka vojska je takođe pripremila planove za kopnene operacije duboko unutar Irana kako bi osigurala visoko obogaćeni uranijum zakopan u nuklearnim postrojenjima.

Umjesto tako složene i rizične operacije, Sjedinjene Američke Države bi mogle izvesti opsežne vazdušne udare na ta postrojenja kako bi pokušale spriječiti Iran da ikada dođe do tog materijala.

Tramp još nije donio odluku o pokretanju bilo kojeg od ovih scenarija, a zvaničnici Bijele kuće opisuju potencijalne kopnene operacije kao „hipotetičke“.

Međutim, izvori tvrde da je spreman na eskalaciju ako pregovori s Iranom uskoro ne donesu opipljive rezultate.

Tramp bi prvo mogao provesti svoju prijetnju bombardovanjem elektrana i energetskih postrojenja u Iranu, na što je Teheran zaprijetio masovnim odgovorom širom Zaliva.

Portparol Bijele kuće Karolin Livit upozorila je Iran u srijedu da je Tramp spreman udariti „jače nego ikad ranije“ ako se ne postigne dogovor.

„Predsjednik ne blefira i spreman je izazvati pakao. Iran ne bi smio ponovo pogriješiti u procjeni... svako nasilje nakon ovoga biće zato što iranski režim odbija postići dogovor“, rekla je Livit.

Očekuje se dolazak dodatnih pojačanja na Bliski istok , uključujući nekoliko eskadrila borbenih aviona i hiljade vojnika, u narednim danima i sedmicama.

Jedna marinska ekspediciona jedinica (Marine Expeditionary Unit) stiže ove sedmice, dok je druga već u procesu raspoređivanja.

Komandni element 82. vazdušno-desantne divizije (82nd Airborne Division) dobio je naredbu za raspoređivanje na Bliski istok zajedno s pješadijskom brigadom koja broji nekoliko hiljada vojnika.

Iranski zvaničnici poručuju da ne vjeruju Trampovoj inicijativi za pregovore i smatraju je pokušajem da se izvedu iznenadni napadi.

Predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf napisao je na platformi Iks u srijedu da iranska obavještajna služba procjenjuje kako „neprijatelji Irana, uz podršku jedne zemlje u regionu, pripremaju operaciju zauzimanja jednog od iranskih ostrva“.

Galibaf je vjerovatno aludirao na Ujedinjene Arapske Emirate i njihov zahtjev za Abu Musu.

„Sva kretanja neprijatelja su pod nadzorom naših oružanih snaga. Ako preduzmu bilo kakvu akciju, sva vitalna infrastruktura te regionalne zemlje biće meta neograničenih i neumoljivih napada“, dodao je.

Izvor uključen u napore da se pokrenu pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana rekao je da Pakistan, Egipat i Turska i dalje pokušavaju organizovati sastanak između strana.

Prema istom izvoru, iako je Iran odbio početnu listu američkih zahtjeva, nije u potpunosti odbacio mogućnost pregovora.

„Nepovjerenje je problem. Komandanti IRGC-a (Islamic Revolutionary Guard Corps) su vrlo skeptični“, rekao je izvor, misleći na moćnu iransku vojnu formaciju. „Ipak, posrednici nisu odustali.“

(Kliks)