Tramp: Zemlje članice NATO nisu učinile ništa da nam pomognu u vezi sa Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas da zemlje članice NATO nisu učinile ništa da pomognu u vezi sa Iranom, kao i da to neće zaboraviti.

- Zemlje članice NATO nisu učinile apsolutno ništa da pomognu po pitanju Irana, te ludačke nacije, koja je sada vojno desetkovana. Sjedinjenim Državama nije potrebno ništa od strane NATO-a, ali nećemo zaboraviti ovaj veoma važan trenutak - rekao je Tramp.

Američki predsjednik izjavio je u utorak da su saveznici SAD u Persijskom zalivu uglavnom ispunili njegova očekivanja, dok su ga zemlje članice NATO razočarale.

- Zemlje Persijskog zaliva učinile su malo više od onih iz NATO-a - ocijenio je Tramp, a posebno je pohvalio Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Saudijsku Arabiju.