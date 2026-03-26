Tramp: Zemlje članice NATO nisu učinile ništa da nam pomognu u vezi sa Iranom

26.03.2026

11:43

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas da zemlje članice NATO nisu učinile ništa da pomognu u vezi sa Iranom, kao i da to neće zaboraviti.

- Zemlje članice NATO nisu učinile apsolutno ništa da pomognu po pitanju Irana, te ludačke nacije, koja je sada vojno desetkovana. Sjedinjenim Državama nije potrebno ništa od strane NATO-a, ali nećemo zaboraviti ovaj veoma važan trenutak - rekao je Tramp.

Američki predsjednik izjavio je u utorak da su saveznici SAD u Persijskom zalivu uglavnom ispunili njegova očekivanja, dok su ga zemlje članice NATO razočarale.

- Zemlje Persijskog zaliva učinile su malo više od onih iz NATO-a - ocijenio je Tramp, a posebno je pohvalio Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Saudijsku Arabiju.

Donald Tramp

NATO

Iran Tramp

Više iz rubrike

Хормушки мореуз

Svijet

Iz Izraela tvrde: Ubijen komandant odgovoran za zatvaranje moreuza

4 h

1
Кирил Дмитријев

Svijet

Dmitrijev: Ruski energenti ključni za opstanak cijelog svijeta

5 h

0
Ајкуле на хит туристичкој локацији позитивне на кокаин: Научници су веома забринути

Svijet

Ajkule na hit turističkoj lokaciji pozitivne na kokain: Naučnici su veoma zabrinuti

5 h

0
Гужва на бензинској пумпи. Више возача чека да наточи гориво, док се на табли виде цијене горива.

Svijet

Direktor kompanije "Šel": Evropa će se u aprilu suočiti sa nestašicom goriva

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

34

MOK: Samo biološke žene mogu da se takmiče na olimpijskim igrama u ženskoj kategoriji

14

30

Bitno o bošnjačkoj Deklaraciji o osudi islamofobije

14

29

Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

14

13

Ako muškarac izgovara ovih osam rečenica – bježite od njega

13

56

Minić: Duel sa Stanivukovićem na dnu liste mojih prioriteta

