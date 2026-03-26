Iz Izraela tvrde: Ubijen komandant odgovoran za zatvaranje moreuza

Kako je prenio Tajms od Izrael riječi neimenovanog zvaničnika, Tangsiri je ubijen u napadu u Bandar Abasu.

Strait of Hormuz threat level just shifted. Oil markets pricing in reduced blockade risk. This changes the geopolitical calculus for energy prices and risk assets.

Tangsiri je bio odgovoran za zatvaranje Ormuskog moreuza, istakao je još iranski zvaničnik.

Za sada nema potvrde sa iranske strane, niti se o ovome oglasila izraelska vojska.

Zvaničnici Teherana zatvorili su, podsjetimo, za većinu brodova Ormuski moreuz, važnu stratešku tačku kroz koju prolazi petina svjetske nafte. Trenutno je dozvoljen prolaz samo tankerima "prijateljskih" zemalja, odnosno onih koje su osudile američko-izraelske napade na Iran.

Iran je saopštio i da je najveći dio moreuza miniran, dok su duž obale raspoređene snage IRGC, naoružane do zuba i spremne da gađaju bilo koje plovilo koje nema dozvolu prolaza, što se i dogodio nekoliko puta.

S druge strane, izraelske snage nastavljaju sa svojim planom eliminisanja iranskih najviših zvaničnika. Podsjetimo, odmah na početku udara na Iran ubijen je vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei, kao i dio njegove porodice i još nekoliko zvaničnika.

U istom napadu je povrijeđen sin Alija Hamneija, Modžtaba Hamnei, koji je kasnije izabran za novog vrhovnog vođu Irana.

Zatim je uslijedio još jedan šok, kada je eliminisan glavni čovjek Hamneija, ministar ALi Laridžani. Nakon njega ubijen je i ministar za obavještajne poslove.

Takođe, među ubijenima je i nekoliko komandanata IRGC.