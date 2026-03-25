Iran spomenuo Srbiju: Zauvijek će se pamtiti

Iranska ambasada u Srbiji objavila je poruku povodom godišnjice NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, te su povukli paralelu sa aktuelnim ratom Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

"24. mart 1999: datum koji će zauvijek ostati zapamćen. Prije 27 godina NATO je pokrenuo ilegalnu, 78-dnevnu agresiju na Srbiju, kršeći međunarodno pravo bez mandata Savjeta bezbjednosti UN", objavila je ambasada na društvenim mrežama.

March 24, 1999: A date that lives in infamy.

27 years ago, NATO launched an illegal, 78-day aggression against Serbia, violating international law without any UNSC mandate. The bombing deliberately targeted civilian infrastructure, including schools and hospitals, and led to the… pic.twitter.com/I447kFaEGh — I. R. Iran Embassy in Serbia (@IraninSerbia) March 25, 2026

Dodaju da su u napadima "namjerno gađani civilni objekti, uključujući škole i bolnice", te da su stradali brojni civili i djeca, prenosi "Indeks".

Paralela sa aktuelnim sukobom na Bliskom istoku

Iranska ambasada tvrdi da se "istorija danas tragično ponavlja kroz nezakonitu i kriminalnu agresiju SADa i Izraela protiv Irana".

"Od Beograda do Teherana" – ista poruka

"Od Beograda do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i ignorisanja međunarodnog prava i ljudskih života", poručuju.

U objavi se dodatno ističe da su Srbija i Iran "simboli otpornosti i prkosa" te da će "ostati snažni i ujedinjeni".

Objavu su popratili ilustracijom na kojoj su isprepletene zastave Srbije i Irana.

Objava iranske ambasade dolazi u trenutku dok traje rat između SAD i Izraela s jedne strane i Irana s druge, koji je počeo krajem februara koordinisanim napadima na iranske vojne i infrastrukturne ciljeve.

Iran je nakon toga uzvratio napadima na Izrael i američke saveznike u regiji te zaprijetio Ormuskim zalivom, koji je ključni pravac za globalnu trgovinu naftom, čime se sukob proširio na cijeli Bliski istok.

Podsjećamo, NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju počela je 24.marta 1999. godine u večernjim časovima, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN, i trajala je 78 dana.

Ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 djece.

Ranjeno je oko 6.000 civila, od kojih 2.700 djece, kao i 5.173 vojnika i policajaca, a 25 osoba vodi se kao nestalo.

Tokom 11 sedmica agresije gotovo da nema grada u Srbiji koji se nije našao na meti, prenosi Srna.

NATO je izvršio 2.300 udara i bacio 22.000 tona projektila, među kojima 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i onih punjenih obogaćenim uranijumom.

I Banjaluka se juče prisjetila početka NATO bombardovanja. Oglašavanje sirena za uzbunu sa jednoličnim tonom signala "prestanak opasnosti" na području Banjaluke sinoć je simbolično označilo sjećanje na 27 godina od početka NATO agresije na tadašnju SR Jugoslaviju.

Sirene su se oglasile u 19.55 časova, u vrijeme kada je 24. marta 1999. godine počelo bombardovanje NATO snaga, a pijetet žrtvama agresije odat je i gašenjem svjetala na zgradi Gradske uprave.