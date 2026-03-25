Ivica Dačić otkrio detalje zdravstvenog stanja: "Lebdio sam između života i smrti"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se mjesec dana nakon teškog zdravstvenog stanja kroz koje je prošao, otkrivajući detalje borbe za život koja je, kako kaže, počela 25. februara.

Kako je naveo, tog dana oko 15 časova sam je stigao u Klinički centar, ne sluteći ozbiljnost situacije.

– Mjesec dana. Prije tačno mjesec dana, tog strašnog i crnog dana 25. februara, bio sam na ivici između života i smrti. Prvi put vam se obraćam sa nekim detaljima vezanim za te dane. Toga dana oko 15 časova stigao sam u Klinički centar,ušao sam sam bez pomoći ljekara,bez ikakve svijesti o tome da mi to može biti posljednje popodne mog života. Kako ja to obično radim, pozdravio sam se sa svima i još ih pitao kako su. Ljekari su se zagledali,kako ja sam idem,kako mogu?! Nisam bio svjestan šta sve znači i kad su me hitno uputili na intenzivnu njegu Klinike za pulmologiju – napisao je ministar Ivica Dačić na svom zvaničnom Instagram nalogu.

Ljekari su, prema njegovim riječima, odmah reagovali i uputili ga na intenzivnu njegu Klinike za pulmologiju, gd‌je su ga dočekala dvojica ljekara, za koje kaže da su mu spasili život.

– Dočekala su me dvojica ljekara, kako se ispostavilo moji lični heroji, koji su mi spasili život i ozdravili me. Zvali se se Spasoje i Zdravko. Koliko simbolike,da me spasu i ozdrave! Spasoje Popević mi je rekao da je on moj veliki dužnik,da mu je sin nastradao u Ribnikaru i da sam mu ja kao ministar spoljnih poslova pomogao da hitno dobiju američku vizu i da nikad nije bio u prilici da mi zahvali. Drugi ljekar, Zdravko Brković, kaže mi da mu je pokojni patrijarh Irinej d‌jeda po majci i da sam im pomagao dok je patrijarh bio živ. Nikad te ljude nisam vidio i sad će neko reći da je to sve slučajno da baš oni spasavaju moj život – naveo je Ivica Dačić.

Ministar je otkrio i da je u jednom trenutku njegovo stanje bilo izuzetno teško.

– Supruzi sam posljednju poruku pustio oko 19 časova. Kaže mi Zdravko da mi je saturacija pala na 42, da sam ostao bez svijesti, da me je priključio na mašinu. I tako pet dana i noći, kako mi je ime Ivica predodredilo, lebdio sam između života i smrti – naveo je Dačić.

Kako kaže, probudio se 2. marta, na rođendan svog pokojnog oca, čega se sjeća kao posebnog trenutka.

– Probudio sam se izjutra, na rođendan mog pokojnog oca Desimira. Ja se ničega ne sjećam, osim te slike ponovnog buđenja za koju sam siguran da sam je već vidio – naveo je ministar.

Ivica Dačić je zahvalio ljekarima i medicinskom osoblju na brizi, kao i svima koji su, kako je rekao, molitvama i podrškom bili uz njega u najtežim trenucima. Istakao je da se i dalje oporavlja i nalazi na pregledima, ali da očekuje da će uskoro nastaviti sa redovnim obavezama.

– Ljudi čuvajte svoje zdravlje, činite dobra d‌jela, jer dobro se dobrim vraća. Brinete se oko svačega, a shvatite da je samo jedan Sud važan, Njegov! Hvala svima koji ste svojim molitvama i brigom pomogli da prođem taj Strašni Sud. Ništa u životu nije slučajno. Božji putevi su čudesni. Vratio sam se među žive, sa nadom da ću biti dostojan tog zadatka. Hvala svim ljekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju. Još sam na pregledima u Kliničkom centru, hvala svima koji o meni brinu. Kad izađem sljedeće ned‌jelje, daće Bog, da nastavim tamo gd‌je mi je suđeno i rečeno – poručio je ministar, prenosi Telegraf.