Nova pravila SEPA: Srbija 5. maja ulazi u evropsku zonu plaćanja

Srpski građani i privreda će od 5. maja uživati u istim uslovima plaćanja kao korisnici jedinstvenog područja plaćanja u evrima, koje obuhvata sve države Evropske unije, ali i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Veliku Britaniju.

Nedavno su se jedinstvenom području pridružile i Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija, gde su naknade za transfere postale čak deset puta niže, saopštila je Evropska kuća.

Prošle godine u maju, Srbija je zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area/Jedinstveno područje plaćanja u evrima), koja omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promjene značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

Ekonomija Srbija postala član SEPA

To predstavlja važan korak za građane u Srbiji i stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u EU. Kako Srbija ostvaruje najveći dio svoje spoljne trgovine sa Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i u ukupnim ekonomskim kretanjima u Srbiji, navodi se u saopštenju.

- Kako Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, među kojima su i transferi novca sa tim državama. Umjesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka. Za kompanije, jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope, uz niže operativne troškove - navodi se u saopštenju Evropske kuće.