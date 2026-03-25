Nova pravila SEPA: Srbija 5. maja ulazi u evropsku zonu plaćanja

Tanjug

25.03.2026

10:58

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања
Srpski građani i privreda će od 5. maja uživati u istim uslovima plaćanja kao korisnici jedinstvenog područja plaćanja u evrima, koje obuhvata sve države Evropske unije, ali i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Veliku Britaniju.

Nedavno su se jedinstvenom području pridružile i Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija, gde su naknade za transfere postale čak deset puta niže, saopštila je Evropska kuća.

Prošle godine u maju, Srbija je zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area/Jedinstveno područje plaćanja u evrima), koja omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promjene značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

novac evri euro

Srbija postala član SEPA

To predstavlja važan korak za građane u Srbiji i stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u EU. Kako Srbija ostvaruje najveći dio svoje spoljne trgovine sa Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i u ukupnim ekonomskim kretanjima u Srbiji, navodi se u saopštenju.

- Kako Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, među kojima su i transferi novca sa tim državama. Umjesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka. Za kompanije, jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope, uz niže operativne troškove - navodi se u saopštenju Evropske kuće.

Pročitajte više

ЕУ олакшава прелазак границе грађанима БиХ и Србије

Društvo

EU olakšava prelazak granice građanima BiH i Srbije

1 d

0
Стигли "супер радари": Снимају чак 9 прекршаја и брзину, али то није све

Srbija

Stigli "super radari": Snimaju čak 9 prekršaja i brzinu, ali to nije sve

1 d

0
Агресија НАТО на СР Југославију: Више хиљада мртвих, напад без одобрења СБ УН-а

Srbija

Agresija NATO na SR Jugoslaviju: Više hiljada mrtvih, napad bez odobrenja SB UN-a

1 d

3
Lopta, rukomet

Ostali sportovi

Srbija osigurala baraž za SP protiv Mađarske

2 d

0

Više iz rubrike

Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

Srbija

Oči u oči sa roditeljima: Kosta K. pod rotacijom doveden u Specijalni sud

6 h

0
Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Srbija

Isplivala tajna o Steli Savić čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru

6 h

0
Патријарх Порфирије служи помен страдалима у НАТО агресији

Srbija

Patrijarh Porfirije: Bez izuzetka smo se našli u ratnom plamenu

17 h

0
У Врању обиљежавање Дана сјећања, присуствују Милорад Додик и Александар Вучић

Srbija

Obilježavanje Dana sjećanja u Vranju, prisustvuju Dodik i Vučić

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijsi procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

