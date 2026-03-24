Obilježavanje Dana sjećanja u Vranju, prisustvuju Dodik i Vučić

24.03.2026

20:10

У Врању обиљежавање Дана сјећања, присуствују Милорад Додик и Александар Вучић
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Centralno obilježavanje Dana sjećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine počelo je u Vranju u prisustvu zvaničnika Srbije i Republike Srpske.

Obilježavanju Dana sjećanja prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministri u vladama Srbije i Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, potpredsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Ivan Stoilković, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predstavnici Vojske Srbije i veliki broj građana.

NATO je 24. marta 1999. godine počeo agresiju na SR Jugoslaviju koja je trajala 78 dana. Stradalo je na hiljade vojnika i civila, te pričinjena šteta koja se mjeri desetinama milijardi dolara.

U agresiji su korištena ubojita sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetne bombe i municiju sa osiromašenim uranijumom.

Vranje i Surdulica bili su među najteže pogođenim mjestima tokom NATO agresije u Pčinjskom okrugu. Stradalo je 62 ljudi, 207 je ranjeno, dok je oko 4.500 stambenih objekata oštećeno.

Prvo obilježavanje Dana sećanja na stradale u NATO agresiji, pod ovim nazivom i u okviru Državnog programa obilježavanja godišnjica istorijskih događaja oslobodilačkih ratova Srbije, održano je 24. marta 2015. godine.

