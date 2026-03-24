Stigli "super radari": Snimaju čak 9 prekršaja i brzinu, ali to nije sve

Malo je poznato da su novi "super radari" koji mjere prosječnu brzinu, pored kamera koje isto to čine, ali na auto-putevima, postavljeni i na magistralnim putevima i ostalim "crnim tačkama" širom Srbije. Razlog tome krije su što su mnogim vozačima obično poznate lokacije radara koji mjere trenutnu brzinu i oni na toj dionici puta voze po ograničenju, međutim, na ostalim dionicama gdje znaju da ih nema, "opuste nogu na gasu".

Upravo zbog toga su i postavljeni novi radari koji pored trenutne mjere i srednju brzinu, a ima ih na 30 lokacija, objasnio je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja (ABS).

Novo: Radari koji mjere i srednju brzinu

"Ono što je novo posljednjih nekoliko mjeseci jeste da radari mjere i srednju brzinu, pored trenutne", objašnjava Koković i dodaje da je upravo to slično mjerenjima na auto-putu, s tim što ovi novi radari koji mjere prosječnu brzinu nalaze se i na sporednim, magistralnim putevima, upravo na onim kritičnim tačkama gdje je zabilježena učestalost saobraćajnih nesreća.

Jedna od njih je i dionica puta od Užica ka Zlatiboru.

"Mjeri se recimo trenutak polaska u Nišu i dolazak u Beograd i na taj način računamo srednju brzinu. Za sada na nekih 30 kritičnih lokacija koje su odnele dosta ljudskih života, konkretno jedna lokacija od Užica ka Zlatiboru, mnogo mladih ljudi je tu stradalo i iz tog razloga se mjeri srednja brzina na toj lokaciji", kaže Koković.

Kako ističe za sada je postavljeno 30 novih radara na takozvanim "crnim tačkama", a u narednom periodu biće ih preko 100.

Širom Srbije prisutni su i presretači

"Ono što je bitno jeste da veliki broj presretača za koji vi nikada ne znate gdje se nalaze snimaju vaše ponašanje i bilježe nepropisnu vožnju. S toga, apelujemo svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da radi svoje bezbjednosti i očuvanja svog života, ali i očuvanje života svojih najmilijih", ističe Koković.

Kako je podsjetio, u toku je izrada novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja je u izradi i u narednom periodu očekuje se njegovo donošenje, a kako očekuje nove promjene imaće od‌jek sličan onom ZOBS-u iz 2009. godine.

MUP svakodnevno napiše veliko broj kazni za prekoračenje brzine

Kako dodaje Mirko Koković za kraj, Ministarstvo unutrašnjih poslova svakodnevno napiše veliki broj kazni za prekoračenja brzine, takođe povećan je i broj nesavesnih vozača koji dolaze u Agenciju za bezbjednost saobraćaja kako bi povratili vozačku dozvolu.

"Ono što je poražavajuće jeste da negdje oko polovina grupe na seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koja broji do 12 članova, negdje oko polovina njih čine vozači sa probnom vozačkom dozvolom", otkrio je Koković.

Novi radari detektuju 9 različitih prekršaja

Podsjetimo, na putevima Srbije zvanično je počela primjena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja i aktivni su na 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne putne pravce u okolini Beograda, Pančeva, Užica i Šapca, otkrio je Koković ranije.

Prema riječima Mirka Kokovića, ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli, već predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana, bez obzira na vremenske uslove, i što je najvažnije, bez direktnog prisustva policijske patrole na terenu.

Koje sve prekršaje mjere novi radari

Ono što ove radare čini posebno funkcionalnim sistemima jeste njihova sposobnost da istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja, i to:

trenutna brzine

prosječna brzinu između dvije tačke

nevezivanje sigurnosnog pojasa

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

nepropisnog preticanja

prolazak na crveno svjetlo

neregistrovana vozila

korišćenje svetala

vožnja žutom trakom

Ove informacije za potvrdio je i MUP, dodajući da novi radari imaju mogućnost i da detektuju i istek registracione nalepnice vozila i preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja).

U Srbiji uveden sistem za mjerenje prosječne brzine

Podsjetimo, još prošle godine na najvažnijim saobraćajnicama, odnosno auto-putevima kroz Srbiju uveden je sistem za mjerenje prosječne brzine, koji funkcioniše potpuno automatski, bez prisustva saobraćajne policije.

Kamere se nalaze na tačno određenim mjestima u oba smjera - ka i od Beograda. Ukupno postoji 62 lokacije sa mjerenjem prosječne brzine, po 31 u svakom pravcu. Riječ je o ključnim deonicama autoputeva koje povezuju najveće gradove u zemlji.

(Blic)