Djevojčica prevezena u Urgentni, polomljeni joj kičma i rebra

Šesnaestogodišnja djevojčica teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Sava centra kada je automobil udario u motor na kome se nalazila.

Prema prvim informacijama, u sudaru je zadobila teške tjelesne povrede, uključujući prelom kičme i prelom rebara.

Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala i povrijeđena djevojčica je hitno prevezena u Urgentni centar, gdje joj se ukazuje dalja medicinska pomoć.

Okolnosti nesreće za sada nisu u potpunosti poznate, a istraga je u toku.

