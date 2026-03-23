Preminula djevojka koja je ubila bivšeg partnera i strinu: Nakon zločina digla ruku na sebe

Pucnjava koja se juče dogodila u selu Majac kod Podujeva odnijela je i treću žrtvu.

Prema posljednjim informacijama, broj žrtava ove tragedije porastao je na tri, nakon što je u Univerzitetsko-kliničkom centru Kosova (UKCK) podlegla povredama i osumnjičena za napad.

Podsjećamo, sumnja se da je Ardita Gaši vatrenim oružjem usmrtila svog partnera, Ilaza Brahimija. U ovom krvavom sukobu život je izgubila i Miradija Gaši, inače strina osumnjičene Ardite.

Osumnjičena je nakon incidenta prebačena u bolnicu sa teškim povredama, ali su ljekari danas potvrdili da je i ona preminula.

Porodica nastradalog Ilaza Brahimija saopštila je da će se sahrana obaviti sutra, u utorak, 24. marta 2026. godine. Povorka će krenuti ka seoskom groblju u Majacu, gdje će u 12.30 časova biti održna sahrana.

Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nezapamćenog zločina koji je potresao čitav podujevski kraj.

Iz Urgentnog centra saopštili su da su sinoć primljene dvije ženske osobe sa teškim prostrelnim ranama. Obje su odmah intubirane i stavljene na aparate za disanje.

U kasnim večernjim satima primljene su dvije pacijentkinje, jedna rođena 1953. godine, a druga 1995. godine. Obje su bile u veoma teškom i nestabilnom stanju. Nažalost, starija pacijentkinja je preminula uprkos maksimalnim naporima ljekara - naveli su iz QKUK-a.

Osumnjičena Ardita G. (29) je hitno operisana. Timovi neurohirurga i anesteziologa uložili su ogromne napore, ali njeno stanje je i dalje izuzetno kritično i nalazi se pod stalnim nadzorom.

Kako je došlo do zločina?

Podsjetimo, drama je počela juče u popodnevnim časovima. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena je prvo usmrtila Ilaza B., a potom je ranila Miradije G. u njenoj kući. Motiv ovog svirepog napada još uvijek nije zvanično potvrđen, a policija ispituje porodične odnose kao mogući uzrok dvostrukog ubistva i samoubistva.

Nakon što je posijala smrt, 29-godišnjakinja je okrenula oružje ka sebi i ispalila hitac, nanijevši sebi povrede opasne po život, prenosi Telegraf.rs.