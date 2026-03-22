Logo
Large banner

U pucnjavi ranjen Vojin (38): S metkom u nozi uspio da pobjegne 150 metara dalje i traži pomoć

Autor:

ATV

22.03.2026

17:45

Komentari:

0
Foto: ATV

Vojin L. (38) ranjen je u petak oko 21:30 u ulici Džona Kenedija na Novom Beogradu, a prema tvrdnjama svjedoka, u njega je ispaljeno više hitaca.

Prema prvim informacijama, jedan od metaka pogodio ga je u nogu, ali je Vojin, s ranom, uspio da pobjegne napadaču i potraži pomoć od radnika obližnje autopraonice, koji su mu pružili prvu pomoć dok nije stigla hitna pomoć, prenosi "Blic".

Čekao ga u zasjedi

Svjedoci tvrde da je napadač čekao Vojina u zasjedi. Dok je žrtva stajala na parkingu pored stambenih zgrada i ugostiteljskih objekata, nepoznati napadač iskoristio je trenutak nepažnje dok je gledao u telefon i ispalio više hitaca prema njemu.

- On je stajao pored bijelog 'audija', vozila koje je vozio, a koje je uklonjeno nekoliko sati nakon pucnjave. U jednom trenutku se začula kiša metaka. Ranjeni muškarac je uspio da pobjegne više od 150 metara od mjesta na kojem je pogođen - rekao je sagovornik "Blica".

Izgubio mnogo krvi

Vojin je, prema riječima svjedoka, izgubio mnogo krvi do dolaska Hitne pomoći.

- Svuda je ostavljao tragove krvi. Kada se približavao autoperionici, počeo je da viče 'Pomozite mi, dajte mi krpe, iskrvariću!' Radnik praonice ga je smjestio na stolicu i previo mu ranu od metka u nozi. On je tada rekao da je pogođen samo u nogu. Hitna pomoć i policija su brzo stigli, ali nije želio da sarađuje ni da daje informacije o napadaču - naveo je očevidac.

Vojin je potom prevezen kolima Hitne pomoći u Bežanijsku bolnicu.

Napadač pobjegao

Svjedoci pucnjave kažu da je napadač bio dobro organizovan i da je pobjegao kroz prolaze između zgrada, ne ostavljajući trag. Policija je obišla okolne lokale i zgrade tražeći snimke sa video-nadzora kako bi identificirala počinioca.

Pucnjava se dogodila u naseljenom dijelu Novog Beograda, u blizini kafića, dječijih parkova i vrtića. "Brine me što napadač nije uhapšen, šta ako se krije negdje blizu? Jedan metak je mogao da pogodi nevinog prolaznika", rekla je za "Blic" stanarka obližnje zgrade.

Mediji navode da je Vojin L. bio na vikend dozvoli iz zatvora, gdje se nalazi zbog optužbi za trgovinu drogom. On je uhapšen u Zemunu u aprilu 2022. godine u velikoj akciji policije u kojoj je učestvovala i BIA, a tokom akcije uhapšeno je još šest osoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Beograd

Pucnjava

ranjen muškarac

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

10

18

02

17

56

17

45

17

27

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner