Орбан упутио апел европским народима

23.03.2026
Парламентарна група Патриоте вјерује у јаку Европу, сачињену од слободних нација, гдје сарадња међу сувереним државама служи интересима и добробити наших народа, написао је мађарски премијер Виктор Орбан у манифесту Патриота под називом "Апел народима Европе".
"Одбијамо сваки покушај изградње европске `супердржаве` - суверенитет припада народу, а не одсутним и неурачунљивим бриселским биркратама", наводи се документу који је Орбан објавио на "Иксу".
У "Апелу" се осуђују покушаји тихог удара на сувереност и пребацивање права на опредјељење на европске институције.
"Противимо се сваком покушају укидања једногласног одлучивања, које је кључно за одржавање националних интереса", наводи се у "Апелу".
У документу се истиче да Патриоте осуђују искварен принцип владавине права, којим се друге државе могу уцјењивати, и инсистирају на заштити економског и енергетског суверенитета, на који свака чланица мора да има право.
"Морамо заштитити културни суверенитет наших народа - разноликост, историју и јудео-хришћанску традицију коју европски народи баштине, "наглашено је у "Апелу".
Документ се такође осврнуо и на масовне миграције, и штету које оне могу нанијети безбједности, јединству и идентитету европских народа.
"Апелујемо на повратак здравом разуму и темељних вриједности Европе - мир, напредак и сигурност за наше народе", наводи се у закључку документа.
