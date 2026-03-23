Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

23.03.2026
Невјероватна вијест долази из Италије, гдје је један навијач Наполија скоро преминуо током утакмице против Аталанте. Разлог, међутим, није био тривијалан – умало га је убила његова жена.
Током утакмице између Аталанте и Наполија, судија Данијеле Кифи поништио је пенал, који је раније досудио, након сигнализације из ВАР собе. То је толико разбјеснило 40-годишњег навијача Наполија који је гледајући утакмицу преко ТВ почео да псује и вријеђа.
Његова 35-годишња жена, збуњена ситуацијом, помислила је да виче на њу. Добацила је мужу:
– Иди, или ћу да те избодем!
Када је видјела да њен муж наставља да псује и да је игнорише, она га је прво гађала маказама. Када је видјела да га није погодила, вратила се у кухињу, узела велики нож и убола га у ногу. Несрећник је завапио и питао је зашто је то урадила, док му је крв шикљала из ране. Молио је за помоћ док је био у локви крви, али је његова супруга наставила да га напада. Покушала је више пута да га убоде, али није успјела.
На крају, дошла је Хитна помоћ и несрећног мужа одвела у најближу болницу. Према писању италијанских медија навијач Наполија је жив, налази се на интензивној њези и није животно угрожен. Његова жена је ухапшена.
Наполи је изгубио утакмицу од Аталанте резултатом 1:2, и тако испао из трке за одбрану титуле. Побједоносни гол за екипу из Бергама постигао је српски репрезентативац Лазар Самараџић.
Наполи сада заузима четврто мјесто у Серији А, са 14 бодова мање од водећег Интера. Аталанта је седма, са свега пет бодова минуса у односу на Наполитанце, који се налазе на позицији која сљедеће сезоне води у Лигу шампиона, преноси Курир.
