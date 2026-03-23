Logo
Large banner

Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу

Аутор:

АТВ

23.03.2026

16:26

Коментари:

0
Жена га избола ножем док је гледао фудбалску утакмицу
Фото: Pixabay

Невјероватна вијест долази из Италије, гдје је један навијач Наполија скоро преминуо током утакмице против Аталанте. Разлог, међутим, није био тривијалан – умало га је убила његова жена.

Током утакмице између Аталанте и Наполија, судија Данијеле Кифи поништио је пенал, који је раније досудио, након сигнализације из ВАР собе. То је толико разбјеснило 40-годишњег навијача Наполија који је гледајући утакмицу преко ТВ почео да псује и вријеђа.

Његова 35-годишња жена, збуњена ситуацијом, помислила је да виче на њу. Добацила је мужу:

– Иди, или ћу да те избодем!

Сијевнуле прво маказе, па нож

Када је видјела да њен муж наставља да псује и да је игнорише, она га је прво гађала маказама. Када је видјела да га није погодила, вратила се у кухињу, узела велики нож и убола га у ногу. Несрећник је завапио и питао је зашто је то урадила, док му је крв шикљала из ране. Молио је за помоћ док је био у локви крви, али је његова супруга наставила да га напада. Покушала је више пута да га убоде, али није успјела.

На крају, дошла је Хитна помоћ и несрећног мужа одвела у најближу болницу. Према писању италијанских медија навијач Наполија је жив, налази се на интензивној њези и није животно угрожен. Његова жена је ухапшена.

Наполи губи трку

Наполи је изгубио утакмицу од Аталанте резултатом 1:2, и тако испао из трке за одбрану титуле. Побједоносни гол за екипу из Бергама постигао је српски репрезентативац Лазар Самараџић.

Наполи сада заузима четврто мјесто у Серији А, са 14 бодова мање од водећег Интера. Аталанта је седма, са свега пет бодова минуса у односу на Наполитанце, који се налазе на позицији која сљедеће сезоне води у Лигу шампиона, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

покушај убиства

navijač

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner