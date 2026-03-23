Ovo je d‌jevojka koja je ubila bivšeg partnera: Namamila ga na sastanak pa zapucala, pokušala i sebi oduzeti život

23.03.2026

13:47

Ово је д‌јевојка која је убила бившег партнера: Намамила га на састанак па запуцала, покушала и себи одузети живот
Foto: Društvene mreže

U pucnjavi koja se dogodila u selu Majance kod Podujeva jedna osoba je preminula, dok su dvije teško povrijeđene i bore se za život.

Prema pisanju portala Indeksonline, za napad je osumnjičena 31-godišnja Ardita Gaši iz Majanca, koja je u ned‌jelju oko 20 sati navodno iz pištolja usmrtila Ilaza Brahimija (42) iz Obilića, s kojim je ranije bila u emotivnoj vezi.

Prema nezvaničnim informacijama, Gaši je zakazala susret sa bivšim partnerom. Kada je on automobilom stigao ispred kuće, ona je, navodno, otvorila vatru i usmrtila ga. Nakon što je čula pucnje i vriske, na mjesto događaja izašla je 73-godišnja rođaka osumnjičene, supruga njenog ujaka, na koju je Gaši takođe pucala.

Nakon pucnjave osumnjičena se zaključala u kuću i prijetila da će pucati na svakoga ko joj se pokuša približiti. Na kraju je, prema navodima medija, pokušala oduzeti život i sebi.

Direktor Urgentnog centra u Prištini Naser Sila potvrdio je da su obje žene u izuzetno teškom stanju.

– Dvije pacijentkinje dovezene su vozilom hitne pomoći iz Podujeva s prostrelnim ranama. Njihovo stanje je vrlo teško i nestabilno. Obje su intubirane i na potpomognutom su disanju, a jedna je odmah upućena u operacionu salu – kazao je Sila.

