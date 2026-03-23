Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

23.03.2026

13:27

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Mađarski premijer Viktor Orban naredio je da se sprovede istraga u vezi sa prisluškivanjem ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta.

"Imamo posla sa dva ozbiljna problema: postoje dokazi da je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto prisluškivan, a imamo i naznake ko bi mogao da stoji iza toga. Ovo mora odmah biti istraženo", objavio je Orban na "Iksu".

Pozivajući se na neimenovanog evropskog bezbjednosnog zvaničnika, list "Vašington post" objavio je u subotu, 21. marta, da je Sijarto godinama redovno telefonirao tokom pauza na sastancima EU kako bi obavijestio svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova o "izvještajima uživo o tome šta je razgovarano".

Portparol mađarske vlade Zoltan Kovač objavio je danas procurjeli audio-snimak novinara Sabolča Panjija, u kojem on priznaje da je dao Sijartove brojeve telefona stranim obavještajnim službama radi praćenja njegovih poziva.

Sijarto je odbacio tu vijest kao lažnu.

"Zapanjujuće je da me je, uz aktivnu saradnju mađarskog novinara, jedna ili više stranih obavještajnih službi prisluškivala", rekao je Sijarto u video-snimku na "Fejsbuku".

On je napomenuo da je mađarski novinar koji je umiješan u prisluškivanje povezan sa proukrajinskom opozicijom.

"Prvo što mi pada na pamet je šok da su, uz učešće mađarskog novinara, jedan ili više članova mađarske Vlade aktivno prisluškivani. Za gađenje je što taj mađarski novinar, koji održava aktivne kontakte sa obavještajnim službama, pripada uskim krugovima stranke Tisa", istakao je Sijarto.

Sijarto je naveo da je Panji mogao biti iskorišten za "stvaranje proukrajinske vlade" u Mađarskoj.

Panji je rekao Rojtersu da je Vlada koristila metode tajne službe da bi otkrila informacije o komunikaciji sa izvorima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Петер Сијарто

Петер Сијарто

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Петер Сијарто

Цијена дизела "пала" на 1,20 евра, настао општи хаос: Возачи пунили резервоаре и канистере, власник пумпе у шоку

Американци крећу у копнену инвазију, ово је почетак

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

