Obrt na Bliskom istoku: Tramp razgovarao sa Irancima, naredio obustavu napada

ATV

23.03.2026

12:25

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Vojni udari na iransku energetsku infrastrukturu odgađaju za pet dana zbog "vrlo dobrih i produktivnih razgovora" s Teheranom, rekao je Američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je istakao da su SAD i Iran u protekla dva dana vodili detaljne pregovore o potpunom rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

"Zadovoljstvo mi je izvijestiti da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tokom posljednja dva dana vodili vrlo dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim rješavanjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku", napisao je Tramp na mreži Truth Social.

Dalje je pojasnio zbog čega je odlučio obustaviti prethodno najavljene napade:

"Na osnovu tona i pravca ovih dubokih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom sedmice, dao sam instrukcije Ministarstvu rata da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, pod uslovom da tekući sastanci budu uspješni", dodao je.

Ova petodnevna odgoda dolazi nakon što je Tramp prvobitno dao Iranu 48 sati da deblokira Hormuški moreuz, ključni plovni put za svjetsku naftu.

Koliko dugo smo plaćali ekstremno skupo gorivo 2022. godine?

Cijena dizela "pala" na 1,20 evra, nastao opšti haos: Vozači punili rezervoare i kanistere, vlasnik pumpe u šoku

Prvi čovjek Centralne komande vojske SAD-a poručio: "Iran djeluje u znaku očaja"

Sina posljednjeg iranskog šaha zovu "princ luzer"

Cijena dizela "pala" na 1,20 evra, nastao opšti haos: Vozači punili rezervoare i kanistere, vlasnik pumpe u šoku

Bombaški napad u Zemunu: Eksplozija razorila fitnes klub

Amerikanci kreću u kopnenu invaziju, ovo je početak

Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

