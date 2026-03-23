Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

Vrhovni vjerski lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei izdao je listu direktiva sa zadacima i ciljevima iranskih oružanih snaga u tekućem ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenijeli su danas iranski mediji.

Lista zahtjeva

Prvi na listi zahtjeva ajatolaha Modžtabe je održavanje kontinuiranog zatvaranja Ormuskog moreuza, a drugi je nastavak napada na američke vojne baze u regionu Persijskog zaliva, prenosi iranska novinska agencija WANA.

Treći zahtjev je da iranske snage održavaju spremnost za otvaranje novog fronta ukoliko se to smatra strateškom nužnošću.

Zatim slijedi zahtjev da se nastavi sa uništavanjem američke i izraelske neprijateljske imovine i vojnih kapaciteta, potom "da se svaki mučenik" evidentira u poseban iranski dosije vojne odmazde.

Otkloniti bezbjednosne prijetnje

Šesti zahtjev je da obavještajne strukture Irana otklone bezbjednosne prijetnje od unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, a sedmi da se neke od susjednih zemalja poštede iranskih vojnih udara.

Kako navodi WANA dokazi sa bojnog polja ukazuju na to da je izdato nekoliko dodatnih vojnih naređenja ajatolaha Modžtabe, bilo pod njegovim direktnim nadzorom, uz njegovo odobrenje ili eksplicitna naređenja.

Tu spadaju i zahtevi ajatolaha da se višestruko odgovori na svaki napad na iransku energetsku infrastrukturu, da se poveća intenzitet raketnih napada protiv izraelskog režima i na kraju, da se nove mete dodaju na listu ciljeva napada uvijek kada je to potrebno.