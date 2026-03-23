Logo
Large banner

Hamnei izdao 10 direktiva: Ovo su zadaci i ciljevi Irana

Autor:

ATV

23.03.2026

10:46

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Vrhovni vjerski lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei izdao je listu direktiva sa zadacima i ciljevima iranskih oružanih snaga u tekućem ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenijeli su danas iranski mediji.

Lista zahtjeva

Prvi na listi zahtjeva ajatolaha Modžtabe je održavanje kontinuiranog zatvaranja Ormuskog moreuza, a drugi je nastavak napada na američke vojne baze u regionu Persijskog zaliva, prenosi iranska novinska agencija WANA.

Treći zahtjev je da iranske snage održavaju spremnost za otvaranje novog fronta ukoliko se to smatra strateškom nužnošću.

Zatim slijedi zahtjev da se nastavi sa uništavanjem američke i izraelske neprijateljske imovine i vojnih kapaciteta, potom "da se svaki mučenik" evidentira u poseban iranski dosije vojne odmazde.

Otkloniti bezbjednosne prijetnje

Šesti zahtjev je da obavještajne strukture Irana otklone bezbjednosne prijetnje od unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, a sedmi da se neke od susjednih zemalja poštede iranskih vojnih udara.

Kako navodi WANA dokazi sa bojnog polja ukazuju na to da je izdato nekoliko dodatnih vojnih naređenja ajatolaha Modžtabe, bilo pod njegovim direktnim nadzorom, uz njegovo odobrenje ili eksplicitna naređenja.

Tu spadaju i zahtevi ajatolaha da se višestruko odgovori na svaki napad na iransku energetsku infrastrukturu, da se poveća intenzitet raketnih napada protiv izraelskog režima i na kraju, da se nove mete dodaju na listu ciljeva napada uvijek kada je to potrebno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Iran

Hamnei direktiva ciljevi Irana

Hormuški moreuz

ajatolah

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

33

Andrić za ATV: Vodimo računa o ispravnosti opreme

13

27

Ko je prisluškivao Sijarta? Orban naredio istragu

13

25

Kovačević: Srpska nije protiv smanjenja akciza, ali mora se raditi prema Ustavu i zakonu

12

55

Dodik: U pripremi novi model podrške da se vrati dio sredstava od akciza na gorivo

12

52

Veljko Paunović otkrio zašto Aleksandar Katai i Jovan Milošević nisu na spisku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner