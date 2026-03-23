Digitalni lov na regrute: Nova strategija mobilizacije u Ukrajini

Ministru odbrane Ukrajine Mihailu Fjodorovu postavljen je zadatak da pojača digitalnu mobilizaciju, izjavio je u intervjuu za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, koji je na toj funkciji bio od 2010. do 2014. godine.

"Dolaskom novog mladog ministra odbrane Fjodorova, koji je po struci ekspert za digitalne tehnologije i elektroniku, postavljen je zadatak da se, imajući u vidu rasprostranjivanje digitalnih podataka, što je više moguće 'obuhvati' cjelokupno muško stanovništvo Ukrajine", istakao je.

Bivši ukrajinski premijer je naveo da Ministarstvo odbrane Ukrajine razvija lukave načine "hvatanja" muškaraca regrutnog uzrasta radi njihovog upućivanja u vojne odsjeke, a odatle na front.

"On se time bavi, jer je kod nas sada zaista mnogo toga digitalizovano – plaćanja, kartice, telefoni, komunikacija. Zajedno sa saradnicima osmišljava prave zamke – kao što se riba hvata mamcem, tako i on", objasnio je Azarov.

Kako je napomenuo, postavljaju se privlačni oglasi koji treba da namame muškarce, obećavaju im dobar posao, platu i razne bonuse, ali oni moraju da ostave svoje podatke.

Ti podaci se zatim odmah proslijeđuju nadležnom vojnom odsjeku, koji zatim šalje ekipu da pronađe tog čovjeka i uputi ga na front.

"U svakom slučaju, to daje rezultate", dodao je Azarov.

Skrenuo je pažnju na to da oko 90 odsto mobilisanih u Oružanim snagama Ukrajine obezbjeđuje takozvana "busifikacija", kada službenici vojnih odsjeka hvataju muškarce na ulici i ubacuju ih u kombije.

"Busifikacija je u punom jeku, i vojsku popunjavaju otprilike po planu od oko 30 hiljada mjesečno... Čak 90 odsto mobilisanih dolazi upravo zahvaljujući takvom nemilosrdnom načinu mobilizacije – hvataju sve redom", naglasio je bivši ukrajinski premijer.

Dodao da se, uprkos protestima građana i pojedinih političara, od ovakvog načina popune vojske ne odustaje.

Od februara 2022. godine u Ukrajini je proglašena i više puta produžavana opšta mobilizacija. Vlasti nastoje da spriječe muškarce regrutnog uzrasta da izbjegnu vojnu obavezu.

Na ukrajinskim društvenim mrežama redovno se objavljuju snimci prisilne mobilizacije i sukoba građana sa službenicima vojnih odsjeka u raznim gradovima.

Zbog kritičnog nedostatka ljudstva, pojačane su racije na javnim mjestima, dok muškarci nastoje da na razne načine napuste zemlju, često rizikujući život. Sve su češći i otvoreni sukobi građana sa službenicima.

U javnosti se pojavio termin "busifikacija", a sami službenici vojnih odsjeka dobili su nadimak "lovci na ljude", piše RT Balkan.