Sina posljednjeg iranskog šaha zovu "princ luzer"

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha Mohammeda Reze Pahlavija, nadao se da će, uslijed američko-izraelskog napada na Iran, pasti vlast u Teheranu, a da će on biti lider u dosta drugačijoj zemlji.

Međutim, njegove želje zasad nisu ispunjene. Prije svega, iranska aktuelna vlast se pokazala kao poprilično otporna, bez obzira na veliki broj lidera i važnih figura koje su ubijene u napadima na Iran.

Drugi problem za Pahlavija je činjenica da, bez obzira na to što se dodvoravao predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu u svakoj prilici, američki lider jednostavno nema poštovanje prema njemu.

Takav stav je izražen u tekstu "New Yorkera", koji je, citirajući izvore iz Trampove administracije, naveo da Pahlavi ima nezavidan nadimak u Bijeloj kući.

"Iza scene, Tramp i njegovi saradnici Pahlavija zovu 'princ luzer'", naveo je New Yorker, a prenosi Klikl.

Uz to, za komentar su pozvali profesora na Džon Hopkins univerzitetu Valija Nasra, koji je u više detalja pojasnio zbog čega Pahlavi nije u planovima Bijele kuće za potencijalnu buduću vlast u Iranu.

"Nikada ga nisu shvatali ozbiljno. Postoji razlika između organizacije na terenu i toga da vas neki ljudi vole. Ako želite biti ključni dio promjene režima, morate imati nešto na mjestu događaja, neku vrstu organizacije ili grupe", pojasnio je Nasr.

Inače, Pahlavi je sin posljednjeg iranskog šaha Mohammeda Reze Pahlavija, koji je 1979. godine svrgnut s vlasti tokom Islamske revolucije. On je u oktobru te godine otišao u SAD, a preminuo je 1980. godine u Egiptu.