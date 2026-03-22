Iran će potpuno zatvoriti Hormuški moreuz, ako Tramp "realizuje prijetnje"

Autor:ATV
22.03.2026
16:04
Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški moreuz ukoliko američki predsjednik Donald Tramp realizuje prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, saopštila je Iranska revolucionarna garda.
Garda je navela da će kompanije u američkom vlasništvu biti "potpuno uništene" ako Vašington bude gađao iranska energetska postrojenja.
U tom slučaju, dodaje se u saopštenju, energetska postrojenja u zemljama u kojima se nalaze američke baze biće legalne mete.
Tramp je ranije zaprijetio da će uništiti iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 časova, prenosi Srna.
