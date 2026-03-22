Iran će potpuno zatvoriti Hormuški moreuz, ako Tramp "realizuje prijetnje"

Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški moreuz ukoliko američki predsjednik Donald Tramp realizuje prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Garda je navela da će kompanije u američkom vlasništvu biti "potpuno uništene" ako Vašington bude gađao iranska energetska postrojenja.

Svijet Tramp: "Sada, kada je Iran mrtav, oni su najveći američki neprijatelj"

U tom slučaju, dodaje se u saopštenju, energetska postrojenja u zemljama u kojima se nalaze američke baze biće legalne mete.

Svijet Iran potvrdio: Ovo su sljedeće mete; "Recite zbogom"!

Tramp je ranije zaprijetio da će uništiti iranske elektrane ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški moreuz u roku od 48 časova, prenosi Srna.