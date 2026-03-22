Iran potvrdio: Ovo su sljedeće mete; "Recite zbogom"!

22.03.2026
15:16
Iranska državna novinska agencija Mehr izdala je oštro upozorenje o posljedicama mogućeg napada na energetsku infrastrukturu zemlje, naglašavajući da bi takav potez imao reperkusije po cijeli region.
U poruci se navodi da će u slučaju "čak i najmanjeg napada na električnu infrastrukturu Islamske Republike Iran, cijeli region "potonuti u tamu".
Na grafici, na persijskom jeziku, piše poruka "Recite zbogom struji".
🚨BREAKING: Iran’s Mehr warns that even the smallest attack on the electrical infrastructure of the Islamic Republic of Iran would plunge the entire region into darkness pic.twitter.com/Wvrz7seQmP— The Saviour (@TheSaviour) March 22, 2026
Ilustracija prikazuje mapu Persijskog zaliva sa označenim velikim elektranama i energetskim objektima u zemljama kao što su Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, zajedno sa njihovim tipom i kapacitetom.
Tekst na dnu grafike navodi da se 70 do 80 procenata velikih elektrana u regionu nalazi duž obale Persijskog zaliva i da je veliki dio ove infrastrukture udaljen manje od 50 kilometara od mora, zbog čega je navodno u dometu iranskih raketa.
