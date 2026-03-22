Iran potvrdio: Ovo su sljedeće mete; "Recite zbogom"!

Iranska državna novinska agencija Mehr izdala je oštro upozorenje o posljedicama mogućeg napada na energetsku infrastrukturu zemlje, naglašavajući da bi takav potez imao reperkusije po cijeli region.

U poruci se navodi da će u slučaju "čak i najmanjeg napada na električnu infrastrukturu Islamske Republike Iran, cijeli region "potonuti u tamu".

"Recite zbogom struji"

Na grafici, na persijskom jeziku, piše poruka "Recite zbogom struji".

🚨BREAKING: Iran's Mehr warns that even the smallest attack on the electrical infrastructure of the Islamic Republic of Iran would plunge the entire region into darkness — The Saviour (@TheSaviour) March 22, 2026

Ilustracija prikazuje mapu Persijskog zaliva sa označenim velikim elektranama i energetskim objektima u zemljama kao što su Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein, zajedno sa njihovim tipom i kapacitetom.

Tekst na dnu grafike navodi da se 70 do 80 procenata velikih elektrana u regionu nalazi duž obale Persijskog zaliva i da je veliki dio ove infrastrukture udaljen manje od 50 kilometara od mora, zbog čega je navodno u dometu iranskih raketa.