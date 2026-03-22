Kokain, kanabis, ekstazi: Više od 170 pripadnika britanske Kraljevske mornarice pozitivno na drogu

Više od 170 pripadnika britanske Kraljevske mornarice koji služe u elitnim nuklearnim podmorničkim snagama bilo je pozitivno na narkotike u periodu od 2018. do 2024. godine, pokazuju najnoviji podaci britanskog Ministarstva odbrane.

Prema tim podacima, 175 vojnika bili su pozitivni na supstance kao što su kokain, kanabis, ekstazi i steroidi, dok je kod pojedinih utvrđeno prisustvo benzodiazepina, prenosi britanski "Telegraf".

U 52 slučaja, pripadnici mornarice su bili raspoređeni na podmornicama u trenutku testiranja, uključujući 12 slučajeva zabilježenih tokom 2024. godine.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da sprovodi politiku nulte tolerancije prema zloupotrebi droga i da je većina pripadnika koji su prekršili pravila udaljena iz službe, prenosi Tanjug.

Navodi se da tokom posljednjih sedam godina nije pronađena droga prilikom pretresa podmornica, ali rezultati testiranja izazivaju zabrinutost zbog potencijalnih bezbjednosnih rizika.

Dio testiranih pripadnika služio je u britanskoj floti od četiri podmornice klase "vangard", od kojih je svaka vrijedna oko 6 milijardi funti.

Podmornice nose najveće britansko oružje, nuklearne rakete "trajdent 2", od kojih je jedna uvijek na moru u bilo kom trenutku. One predstavljaju ključni dio britanskog nuklearnog odvraćanja.

Vojni analitičari upozoravaju da upotreba droga u ovako osjetljivim jedinicama može da poveća rizik od bezbjednosnih propusta, uključujući mogućnost ucjene i kompromitovanja povjerljivih informacija.

"Nema mjesta za drogu u našim oružanim snagama, a posebno u osjetljivim oblastima kao što je podmornička služba gdje postoji povećan bezbjednosni rizik od ucjene korisnika droge za povjerljive i osjetljive informacije. Brojke nažalost odražavaju rasprostranjenost droga u društvu i činjenicu da pripadnici vojske, često pod ogromnim pritiskom, podležu iskušenju kao i njihove civilne kolege", rekao je bivši pukovnik britanske vojne obavještajne službe Filip Ingram.

Istovremeno, bivši komandanti ukazuju da bi razlozi za ovakvo ponašanje mogli da budu dugotrajni boravci na moru, visok nivo stresa i operativni pritisci, kao i širi društveni trendovi.

Podmornička služba se suočava sa povećanim pritiskom, jer mornari koji služe na brodovima "vangard" suočavaju se sa dužim boravcima na moru. Prošle godine, jedan brod se vratio u podmorničku bazu Klajd u Škotskoj, nakon rekordnih 204 dana pod vodom.

Britanska mornarica navodi da sprovodi redovne i nenajavljene testove, kao i obaveznu obuku o zloupotrebi alkohola i psihoaktivnih supstanci, kako bi se očuvali profesionalni standardi i disciplina u službi.