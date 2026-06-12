Djevojčice nestale u tunelu tokom izleta, pa izronile iz odvoda u restoranu

Grupa djevojčica neočekivano je u srijedu izašla iz odvoda na terasi restorana u okrugu Roklend, nakon što su se bez dopuštenja zaputile pod zemlju.

Gradonačelnik Nyaka Džo Rend rekao je da su djevojčice bile na školskom izletu u parku Nyak Memorial kada su ušle u veliki odvodni tunel, koji prikuplja velik dio voda tog mjesta.

"Vidjele otvor i pomislile: Hajdemo pogledati što je tamo'", rekao je.

"I počele su hodati, i samo su nastavile hodati, hodati i hodati". Gradonačelnik kaže da su prošle prošla otprilike 800 metara kroz mračni tunel, preko kamenja i neravnog terena, prije nego što je sigurno pronašla izlaz kod restorana Hadson Haas, iznenadivši vlasnika restorana Meta Hadsona.

"Bio sam u uredu kada sam čuo dječje brbljanje", rekao je Hadson za Si-bi-es njuz.

"Pomislio sam: 'Odakle to dolazi?'"

Iznenadio se kada je vidio djevojčice kako izlaze iz odvoda iznad potoka u dvorištu iza njegova restorana.

"I zaista, vratili smo se ovamo na terasu, pogledali ovdje i prostor se počeo puniti djecom", rekao je.

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"Bile su dobro, ali su uzbuđeno razgovarale. Bile su srećne što izlaze odavde. Svi su bili sigurni i jako sam zahvalan na tome. Zahvalan sam hitnim službama", rekao je Rend.

"Ali bilo je opasno, nisu to smjele raditi. Jer... mogla je poslijepodne pasti kiša, a ako kiša padne, ovo postaje mnogo snažnije i voda ih je doista mogla povući".

Gradonačelnik je rekao da će preispitati sigurnosne mjere na mjestu propusta te podsjetio stanovnike i posjetioce da odvodni propusti nisu namijenjeni rekreaciji. Za Hadsona je to dan koji neće zaboraviti. Ovdje smo gotovo 36 godina", rekao i dodao:

"Mislili smo da smo vidjeli sve, ali ne, ne, ovdje još uvijek ima iznenađenja", prenosi Večernji.hr.