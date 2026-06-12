Avion udario u radar, ima povrijeđenih: Drama na aerodromu u Antaliji

Autor:ATV
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Prava drama odigrala se na aerodromu u Antaliji, gdje je avion Turkish Airlinesa udario u radar prilikom manevrisanja na pisti.
Prema preliminarnim informacijama, avion je završio let i kretao se prema parkingu kada je desno krilo udarilo u jarbol radara na zemlji koji se nalazi u blizini rulne staze, piše Telegraph.
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Sudar je napravio štetu na avionu i odmah su upozorene aerodromske vlasti, koje su aktivirale procedure za vanredne situacije.
U avionu se nalazilo 267 putnika i članova posade. Nakon incidenta, svi su bezbjedno evakuisani iz aviona.
Timovi hitne pomoći i medicinsko osoblje odmah su stigli na mjesto događaja kako bi pružili pomoć i procijenili situaciju.
Prema prvim izvještajima, samo je jedna osoba zadobila lakše povrede i primila medicinsku pomoć, dok o drugim povredama nije bilo prijavljenih.
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Vlasti aerodroma pokrenule su istragu kako bi utvrdile tačne okolnosti nesreće i utvrdile da li je incident uzrokovan ljudskom greškom, tehničkim problemom ili drugim operativnim faktorima.
Incident je izazvao privremeni poremećaj rada u području gdje se dogodio sudar, dok stručnjaci procjenjuju štetu nanesenu avionu i radarskoj opremi.
Srećom, incident nije imao ozbiljnije posljedice, uprkos velikom broju ljudi u avionu.
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