Avion udario u radar, ima povrijeđenih: Drama na aerodromu u Antaliji

Prava drama odigrala se na aerodromu u Antaliji, gdje je avion Turkish Airlinesa udario u radar prilikom manevrisanja na pisti.

Kako je došlo do sudara

Prema preliminarnim informacijama, avion je završio let i kretao se prema parkingu kada je desno krilo udarilo u jarbol radara na zemlji koji se nalazi u blizini rulne staze, piše Telegraph.

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Sudar je napravio štetu na avionu i odmah su upozorene aerodromske vlasti, koje su aktivirale procedure za vanredne situacije.

Evakuisano 267 putnika i članova posade

U avionu se nalazilo 267 putnika i članova posade. Nakon incidenta, svi su bezbjedno evakuisani iz aviona.

Timovi hitne pomoći i medicinsko osoblje odmah su stigli na mjesto događaja kako bi pružili pomoć i procijenili situaciju.

Pokrenuta istraga

Prema prvim izvještajima, samo je jedna osoba zadobila lakše povrede i primila medicinsku pomoć, dok o drugim povredama nije bilo prijavljenih.

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Vlasti aerodroma pokrenule su istragu kako bi utvrdile tačne okolnosti nesreće i utvrdile da li je incident uzrokovan ljudskom greškom, tehničkim problemom ili drugim operativnim faktorima.

Incident je izazvao privremeni poremećaj rada u području gdje se dogodio sudar, dok stručnjaci procjenjuju štetu nanesenu avionu i radarskoj opremi.

Srećom, incident nije imao ozbiljnije posljedice, uprkos velikom broju ljudi u avionu.