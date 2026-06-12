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Donald Tramp: Pobijedili smo

Autor:

ATV
12.06.2026 11:36

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope.

On je to rekao za italijanski "La7 Omnibus", na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, uključujući Italiju i Francusku, a u vezi sa izostanku podrške u vezi upravljanja krize sa Teheranom.

"Pobijedili smo u ratu u Iranu, nije nam bila potrebna pomoć Evrope. Njihova pomoć je bila nebitna", rekao je Tramp.

Tramp je u četvrtak rekao da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, da su “dokumenti blizu konačnih oblika”, kao i da ta ceremonija može da se održi “negdje u Evropi” i da će joj prisustvovati potpredsjednik SAD Džej Di Vens.

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