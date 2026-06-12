Sergeju Furtuli predložen pritvor zbog pucnjave na Vracama

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Sergeju Furtuli, te raspisivanje potjernice za njegovim ocem Blaškom Furtulom zbog učešća u pucnjavi na Vracama.

Sergej Furtula, koji je u pucnjavi ranjen, osumnjičen je za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnoti. S druge strane njegov otac Blaško Furtula osumnjičen je za saizvršilaštvo u pokušaju ubistva i izazivanje opšte opasnosti.

Uticaj na svjedoke i ometanje istrage

”Sergeju je pritvor predložen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, skrivanje dokaza, ometanja istrage, ponavljanja krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Hronika Uhapšen Sergej Furtula, osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vracama

Uz raspisivanje potjernice i za Blaška Furtulu je zatražen pritvor, zbog opasnosti od bjekstva.

”Oni se sumnjiče da su učestvovali u pucnjavi na Vracama i iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u Amela Bogućanina, koji je takođe osumnjičen u ovom predmetu”, navode u tužilaštvu.

U obračunu ranjene četiri osobe

Pucnjava se dogodila 7. juna u Spomen parku Vraca u Sarajevu. Bogućanin je ranjen i život mu je spasio pancir. Ranjeni su i Sergej Furtula, Branislav Janjić, kao i Blaško Furtula. Za trostuki pokušaj ubistva osumnjičeni su Bogućanin i Amer Garibović, koji je uhapšeni, dok se za Blaškom Furtulom i dalje traga.

Hronika Istraga pucnjave u Vracama: Zaplijenjene tri puške, silikonske maske i oznake Eufora

Tokom potrage policijski službenici PU Istočno Sarajevo izvršili su pretrese Furtuline imovine i tom prilikom su pronađene i oduzete tri automatske puške, 118 komada metaka, PVC kesica sa sadržajem bijelog praha nalik kokainu, dvije silikonske maske za lice i četiri magnetene naljepnice sa natpisom ”Altea Eufor”.