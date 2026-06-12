Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Istočnom Sarajevu izrekao je oslobađajuću presudu Slaviši Bartuli i drugim optuženima za trgovinu narkoticima, u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”.
Radi se o policijskim akcijama koje su sprovedene prije više od osam godina...
Osim Bartule optužbe su oslobođeni Milenko Samardžić, Muamer Hadžić, Srđan Pržulj, Velimir Ponjarac, Vladimir Mačar, Dejan Marković i Jovana Bartula, koja je optužena za pomaganje u trgovini drogom.
Kako je saopštio Okružni sud u Istočnom Sarajevu tokom postupka tužilaštvo nije dokazalo da su počinili krivična djela koja su im stavljena na teret.
Prema navodima optužnice oni su, kao grupa, od februara do maja 2018. godine nabavljali, držali, prepakivali, nudili na prodaju i prodavali marihuanu, heroin i kokain. U optužnici se navodi da su drogu prodavali većem broju kupaca u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Sokocu i drugim opštinama u Republici Srpskoj. Prodaju su dogovarali u međusobnim telefonskim razgovorima ili SMS komunikaciji, precizirajući količinu, cijenu, način i mjesto razmjene.
Grupa je uhapšena u akcijama ”Fokus” i ”Trebević” koje je u maju 2018. godine sproveo MUP Republike Srpske. Uhapšeno je ukupno 19 osoba i izvršeni su pretresi na 21 lokaciji u kojima je zaplijenjeno oko pola kilograma heroina, te manje količine marihuane i kokaina i oko 30.000 paklica cigareta bez akcizne markice.
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U toku akcije "Fokus" i "Trebević", uhapšeno 19 lica
Odlukom sud optuženi su oslbođeni plaćanja troškova postupka, koji padaju na teret budžeta Republike Srpske. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
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