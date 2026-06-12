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Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

Autor:

Ognjen Matavulj
12.06.2026 11:58

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Послије осам година ослобођени оптужени у предметима ”Фокус” и ”Требевић”

Okružni sud u Istočnom Sarajevu izrekao je oslobađajuću presudu Slaviši Bartuli i drugim optuženima za trgovinu narkoticima, u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”.

Radi se o policijskim akcijama koje su sprovedene prije više od osam godina...

Krivica nije dokazana

Osim Bartule optužbe su oslobođeni Milenko Samardžić, Muamer Hadžić, Srđan Pržulj, Velimir Ponjarac, Vladimir Mačar, Dejan Marković i Jovana Bartula, koja je optužena za pomaganje u trgovini drogom.

Kako je saopštio Okružni sud u Istočnom Sarajevu tokom postupka tužilaštvo nije dokazalo da su počinili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Šta se navodilo u optužnici?

Prema navodima optužnice oni su, kao grupa, od februara do maja 2018. godine nabavljali, držali, prepakivali, nudili na prodaju i prodavali marihuanu, heroin i kokain. U optužnici se navodi da su drogu prodavali većem broju kupaca u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Sokocu i drugim opštinama u Republici Srpskoj. Prodaju su dogovarali u međusobnim telefonskim razgovorima ili SMS komunikaciji, precizirajući količinu, cijenu, način i mjesto razmjene.

U akcijama uhapšeno 19 osoba

Grupa je uhapšena u akcijama ”Fokus” i ”Trebević” koje je u maju 2018. godine sproveo MUP Republike Srpske. Uhapšeno je ukupno 19 osoba i izvršeni su pretresi na 21 lokaciji u kojima je zaplijenjeno oko pola kilograma heroina, te manje količine marihuane i kokaina i oko 30.000 paklica cigareta bez akcizne markice.

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Vijesti

U toku akcije "Fokus" i "Trebević", uhapšeno 19 lica

Odlukom sud optuženi su oslbođeni plaćanja troškova postupka, koji padaju na teret budžeta Republike Srpske. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

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oslobađajuća presuda

presuda

trgovina drogom

Okružni sud Istočno Sarajevo

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