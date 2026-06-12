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Pronađeno tijelo muškarca kako pluta u kanalu: Jezive scene kod Kule

Autor:

ATV
12.06.2026 11:37

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Пронађено тијело мушкарца како плута у каналу: Језиве сцене код Куле
Foto: Tanjug/AP

Tijelo za sada nepoznatog muškarca, starog oko trideset godina, pronađeno je juče ujutru u Velikom bačkom kanalu, u blizini Kule.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, građani su uočili tijelo u vodi i odmah obavijestili policiju i Hitnu pomoć. Na lice mjesta ubrzo su stigle nadležne službe, koje su telo izvukle na obalu

Ljekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt muškarca, dok identitet nastradalog za sada nije poznat.

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O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo da tijelo bude poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdilo kada i kako je smrt nastupila. Više informacija očekuje se nakon identifikacije tijela i rezultata obdukcije.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj, a istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog slučaja, je u toku.

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