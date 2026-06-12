General optužen za šverc pola tone kokaina!

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagolja zvanog "General" ili "Piske" kojom se tereti za učešće u švercu 505 kilograma kokaina.

U Tužilaštvu BiH navode da se Šagolju na teret stavlja da je zajedno sa više osoba, kao član kriminalne grupe koja je djelovala na području Evrope i Južne Amerike, učestvovao u krijumčarenju oko 505 kilograma kokaina sa područja Ekvadora preko luke Pirej do luke Ploče u Hrvatskoj, s ciljem daljeg krijumčarenja u BiH i zemlje regiona.

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"Pripadnici organizovane kriminalne grupe, kao i optuženi Šagolj, koristili su kriptovanu 'Skaj' aplikaciju radi komunikacije i dogovora oko izvršenja krivičnog djela. Droga je krijumčarena u kontejneru za brodski prevoz sa pošiljkom banana iz Ekvadora, a agencije za sprovođenje zakona BiH i zemalja regiona, sarađujući sa međunarodnim partnerima, drogu su locirale i zaplijenile po dolasku u Luku Ploče u Hrvatskoj 19. marta 2021. godine", saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaju da je tada u dvostrukom dnu kontejnera pronađena količina od 505,5 kilograma kokaina. Na ilegalnom narko-tržištu vrijednost droge procjenjuje se na oko 20 miliona evra, odnosno ulične vrijednosti od oko 50 miliona evra, koja je bila namijenjena za više naručilaca sa područja zemalja regiona.

Šagolju je na teret stavljeno krivično djelo organizovani kriminal i neovlašteni promet drogom.

U maju osuđen za šverc oružja i trgovinu drogom

Šagolja je u maju Sud BiH osudio na na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

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Šagolj je proglašen krivim za višestruka teška krivična djela, uključujući šverc oružjem i trgovinu narkoticima.

Prema presudi iz 14. maja 2026. godine, Šagolj je prooglašen krivim za krivična djela neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene, neovlaštenog prometa opojnim drogama, te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Pored zatvorske kazne, Sud BiH je donio odluku o trajnom oduzimanju sredstava korištenih za izvršenje krivičnih djela, kao i nelegalno stečene imovinske koristi. Šagolj je tako obavezan da u budžet BiH uplati ukupan iznos od 44.000 KM i 6.000 evra u ostavljenom zakonskom roku.

Uhapšen 2024. u akciji "Paravan"

Inače, ime Zdravka Šagolja posljednjih se godina redovno povlačilo po crnim hronikama, a njegov konačni pad uslijedio je kroz seriju opsežnih policijskih akcija.

U aprilu 2024. godine, Šagolj je uhapšen u operaciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) pod kodnim nazivom "Paravan". Akcija je provedena na području Mostara, Međugorja i Konjica, a razbijena je kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem kokaina iz inostranstva u BiH, te ilegalnom preprodajom naoružanja.

Tokom pretresa, istražioci su kod Šagolja i njegovih saradnika pronašli i zaplijenili značajnu količinu dokaza:

Jedan kilogram kokaina

Četiri automatske puške i jedan pištolj

Ručne bombe, protivpješadijsku minu i detonatorske kapisle

Oko 50.000 KM i 6.000 evra u gotovini.