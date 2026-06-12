Logo

Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

Autor:

Stevan Lulić
12.06.2026 09:32

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 18.50 sati dogodila u mjestu Krčevine kod Šipova.

Do nesreće je došlo kada je K.P. iz Stare Pazove mercedesom sletio sa puta.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede je zadobio vozač K.P. i saputnici M.P. i R.A. iz Stare Pazove, Republika Srbija, i S.P. iz Šipova koji su upućeni na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja lci", potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Šipovo, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Šipovo

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

27 min

0
Ел Нињо се враћа, метеоролози упозоравају: Ово би могло бити најгоре до сада

Društvo

El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

31 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

39 min

0
Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Ljubav prema otadžbini i žrtva predaka ujedinjuju narod

41 min

0

Više iz rubrike

Тинејџер страдао док је чистио оружје: Трагедија у Новом Пазару

Hronika

Tinejdžer stradao dok je čistio oružje: Tragedija u Novom Pazaru

1 h

0
Мушкарац држи нож

Hronika

Ubistvo u Paraćinu: Muškarac izboden na smrt ispred porodične kuće

2 h

0
Колапс у Бањалуци: Три удеса потпуно закочила саобраћај

Hronika

Kolaps u Banjaluci: Tri udesa potpuno zakočila saobraćaj

16 h

0
Остаци Зоље која је експлодирала у камиону ”Чистоће” у Бањалуци

Hronika

Ko je odbacio ”Zolju” u kontejner? Policija traga za počiniocem

18 h

0

  • Najnovije

09

45

NATO smanjuje broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji

09

43

Istorijski poduhvat: U Srbiji prvi put ugrađeno vještačko srce dječaku iz Sarajeva

09

36

Ilon Mask postao prvi bilioner u istoriji

09

35

Lukašenko: Moskva je garant pravednog svjetskog poretka

09

32

Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima