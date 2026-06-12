Četvoro prevezeno na UKC: Nova teška nesreća na putevima u Srpskoj

Četiri osobe povrijeđene su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 18.50 sati dogodila u mjestu Krčevine kod Šipova.

Do nesreće je došlo kada je K.P. iz Stare Pazove mercedesom sletio sa puta.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede je zadobio vozač K.P. i saputnici M.P. i R.A. iz Stare Pazove, Republika Srbija, i S.P. iz Šipova koji su upućeni na liječenje u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja lci", potvrđeno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Šipovo, a rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.