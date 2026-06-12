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Putin: Ljubav prema otadžbini i žrtva predaka ujedinjuju narod

Autor:

ATV
12.06.2026 09:10

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Руски предсједник Владимир Путин састао се са предсједничком комесарком за права дјетета Маријом Љвовом-Беловом у Кремљу у Москви, 1. јуна 2026. године.
Foto: Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je u čestitki patrijarhu Kirilu povodom Dana Rusije da će podvizi predaka i njihova požrtvovanost u službi otadžbine uvijek biti uzor budućim generacijama.

"Ljubav prema otadžbini, ponos na njenu istoriju i veliku kulturu, kao i vjernost patriotskoj dužnosti, ujedinjuju naš mnogonacionalni narod. Uvjeren sam da će radni uspjesi i ratni podvizi naših predaka, njihova istrajnost i požrtvovanost u slavu otadžbine, uvijek služiti kao svijetao i nadahnjujući primjer i za nas i za buduće generacije", naveo je Putin u čestitki objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve.

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Ruski predsjednik je patrijarhu Kirilu poželio dobro zdravlje, duhovnu snagu i uspjeh u daljem radu.

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Vladimir Putin

Rusija

Čestitka

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